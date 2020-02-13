Koç'tan 4.4 milyar lira net kâr

13 Şubat 2020

Koç Holding, 2019 yılında konsolide bazda toplam 153,5 milyar TL gelir elde ederken; 4,4 milyar TL ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi.

2019 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “2019 dünyada ve ülkemizde belirsizlik ve değişimin hâkim olduğu bir yıldı. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde karşı karşıya kaldığımız her türlü zorluğa rağmen yatırımlarımıza kararlılıkla devam ettik. Disiplinli yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, dengeli portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız ve tedarik zincirimizle belirsizlikler karşısında güçlü konumumuzu korurken, uzun vadeli değer yaratma hedefimiz çerçevesinde özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz yatırımlar ülkemize duyduğumuz güvenin en büyük göstergesi. 2019 yılında yaptığımız 8,9 milyar TL kombine yatırımla, son 5 senelik toplam tutar 38 milyar TL’ye ulaştı. Koç Topluluğu olarak bizi tüm paydaşlarımız ve toplum nezdinde farklılaştıran unsurun kültürümüze, söylemlerimize ve iş yapış şeklimize yansıyan değerlerimiz olduğunun bilinciyle geleceğe güvenle ilerliyoruz” diye konuştu.

“Küresel büyüme vizyonumuz doğrultusunda önemli yatırımları hayata geçirdik”

Koç Topluluğu’nun faaliyetleri açısından 2019 yılını değerlendiren Levent Çakıroğlu, “Küresel büyüme vizyonumuz doğrultusunda, özellikle de Asya Pasifik bölgesinde önemli gelişmeler yaşadığımız bir yılı geride bıraktık. Topluluk şirketlerimizden Arçelik ve Hindistan’ın en büyük şirketler grubu Tata’nın ana hissedarı olduğu Voltas ortaklığıyla kurduğumuz ‘Voltbek Home Appliances’ın beyaz eşya fabrikasının açılışını geçen ay gerçekleştirdik. Ayrıca, Arçelik 2019 yılında Bangladeş’in önde gelen beyaz eşya üreticisi ve perakende zincirlerinden Singer Bangladesh’in ana hissedarı Retail Holdings'i satın aldı ve ülkede çok önemli bir konum elde etti. Öte yandan Arçelik güçlü yurt dışı performansının yanı sıra, iç pazardaki daralmaya rağmen kârlılığını artırdı. Aygaz ise, Bangladeş’te LPG temini, dolumu ve dağıtımı yapmak üzere ülkenin en büyük şirketlerinden United Enterprises ile bir ortak girişim oluşturulması için yürüttüğü çalışmalar ile uluslararası bir oyuncu olma yolunda önemli bir adım attı” diye konuştu.

“Bankamız için hedeflerimizi daha da büyüttüğümüz bir dönemdeyiz”

Koç Topluluğu ve UniCredit iş ortaklığının sona ermesi ile birlikte Yapı Kredi’de en büyük pay sahibinin Koç Topluluğu olduğunu ve bankada yeni bir dönemin başladığını belirten Levent Çakıroğlu, “Bankamız için hedeflerimizi büyüttüğümüz bir dönemdeyiz. Yapı Kredi önümüzdeki süreçte yoluna daha da iddialı devam edecek” dedi. Levent Çakıroğlu Topluluk Şirketleri’nin 2019 yılı değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Tüpraş, İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’ndeki planlı bakım ve iyileştirme çalışmalarına rağmen yüzde 97,8 kapasite kullanımıyla, üretimini önceki yıla göre yüzde 9,4 artırarak 28,1 milyon tona yükseltti. 2019 yılında faaliyete geçen Londra Ticaret Ofisi ile ithalat ve ihracat operasyonlarını destekleyerek tedarik zinciri ve satış faaliyetlerinden ek değer yaratmayı hedefledi. Ford Otosan ise, segmentinde bir ilk olan Ford Transit Custom şarj edilebilir hibrit elektrikli aracının üretimini ve ihracatını gerçekleştirdi. Tofaş, Fiat markası ile 2019 yılında Türkiye otomotiv pazarında yüzde 15,9 payla liderliğe yükseldi. Egea, geçtiğimiz üç yılda olduğu gibi 2019’da da Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili oldu. Otomotiv ve savunma sanayinde öncü konumda bulunan Otokar 2019 yılında cirosu içinde ihracatın payını yüzde 80’e taşıdı. 2013 yılından bu yana iş makineleri sektöründe yerini alan TürkTraktör, Case ve New Holland marka kazıcı yükleyici iş makinelerini Ankara’daki fabrikasında üretmeye başladı.

“Yeni projeler için cesaretimizi ve güvenimizi artırıyor”

Koç Topluluğu’nun 2019 yılında da rekabetçiliğini artırmaya, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerini geliştirmeye odaklandığını kaydeden Levent Çakıroğlu, “Bu yıl 50’ncisi düzenlenen Davos Zirvesi’nde katıldığım panelde de vurguladığım gibi, Dijital Dönüşüm Programımız ile tüm şirketlerimizde yenilikçi, iş birliğine açık, müşteriyi merkeze alan ve daha çevik yeni bir kültür oluşturma hedefiyle ilerliyoruz. Topluluğumuzun en önemli önceliklerden birini dijital dönüşüm oluşturuyor. Dijital dönüşüme destek verecek uzmanlığı süratle ülkemize ve Topluluğumuza kazandırmak için KoçDigital’i kurduk. KoçDigital,yapay zekâ ve makina öğrenmesi gibi gelişmiş veri analitiği ve nesnelerin interneti alanlarında hem topluluk şirketlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor, hem de topluluk dışındaki şirketlere hizmet ediyor. Ford Otosan'ın Gölcük ve Arçelik'in Romanya'daki fabrikalarının 2019 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından ‘Global Lighthouse Network’üne kabul edilmesi bizleri gururlandırdı. Dijital Dönüşüm Programımızın somut çıktılarını ve getirilerini görmek bu alanda yeni projeler için cesaretimizi ve güvenimizi artırıyor. ”

"Vehbi Koç Vakfı’nın 50’nci yılını geride bıraktık”

“Vehbi Koç Vakfı geride bıraktığı 50 yılda kurum ve kuruluşlarıyla Ülkemizde toplumsal kalkınmanın itici gücü olmayı sürdürdü” diyen Levent Çakıroğlu şöyle devam etti: “Vakfın çatısı altında çağdaş sanat alanında sürdürülebilir bir üretim ve sergileme altyapısı sunmak üzere 2010 yılında açılan Arter, Vakfın 50’nci yılında Dolapdere’deki yeni binasına taşındı. 18 bin metrekare kapalı alanı, sergi alanları, performans salonları, öğrenme ve etkinlik alanları ile kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getirdi. Arter’in İstiklal Caddesi üzerinde yer alan binası ise Meşher adıyla yeni bir sergi alanı olarak hizmet vermeye başladı. Türkiye’de önemli bir ilki teşkil eden Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi (KÜSİTHAM) ise Koç Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Sivil toplum dinamiklerinin anlaşılmasına katkı sağlayacak KÜSİTHAM, sivil toplum ve hayırseverlik alanlarında disiplinler arası bilimsel araştırmalar gerçekleştirecek ve sunacağı eğitim programları ile ilgili alanlarda çalışma yürütenlere rehberlik edecek. Ayrıca, Vakfımızın eğitim alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 21’inci yüzyılın ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanan model okulun açılışını Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un katılımıyla gerçekleştirdik ve bu okulu Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettik. Beykoz Koç Ortaokulu’nun ülkemize yeni bir eğitim ve öğretim yaklaşımı getireceğine yürekten inanıyorum.”

"Tek kullanımlık plastiğe son vereceğiz"

Koç Holding’in ana sponsoru olduğu İstanbul Bienali’nin geçtiğimiz yıl ‘Yedinci Kıta’ temasıyla dünyadaki plastik atık sorununa dikkat çektiğini vurgulayan Levent Çakıroğlu, “Biz de 90 bini aşkın çalışma arkadaşımızın yer aldığı tüm Koç Topluluğu şirketleri ve kuruluşları olarak 2020 sonuna kadar tek kullanımlık plastik tüketimine son vereceğimizi taahhüt ettik. 2020’de gündemimizdeki konulardan biri Topluluğumuzda tek kullanımlık plastik tüketimine son vermek olacak” dedi.

Kaynak: AA