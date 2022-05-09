Koç'tan ilk çeyrekte 152,1 milyar gelir

Koç Holding, bu yılın ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 152,1 milyar TL gelir elde ederken, 5,3 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, pandemi ile mücadelede 2 yılı geride bıraktıklarını hatırlatarak, bu dönemde salgının etkilerinin azaldığını görmenin umut verici olduğunu belirtti.

2022'nin ilk çeyreğinde yatırımları aralıksız sürdürerek 5,3 milyar TL'lik kombine yatırım gerçekleştirdiklerini, son 5 yılda yaptıkları toplam yatırımın 57,3 milyar TL'ye ulaştığını bildiren Çakıroğlu, elde ettikleri tüm başarılarda en büyük pay sahibi olan çalışma arkadaşlarına, bayilerine, tedarikçilerine ve markalarını tercih eden müşterilerine teşekkür ettiğini kaydetti.

2021 yılında gösterdikleri istikrarlı ve başarılı performansı 2022'nin ilk çeyreğinde de sürdürdüklerini belirten Çakıroğlu, "Teknoloji ve inovasyonu odağımıza alarak küresel ölçekte rekabetçiliğimizi artıran ve Topluluk şirketlerimizin gücüne güç katan stratejik adımları kararlılıkla atıyoruz. Koç Topluluğu olarak, kurulduğumuz günden bu yana varlık gösterdiğimiz tüm sektörlerde sadece bugünün değil, geleceğin rekabetine de odaklanan bir anlayışıyla hareket etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.