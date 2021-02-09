Koçtaş, 150'nci mağazasını Amasya'da hizmete açtı

Ev geliştirme perakendeciliği alanında hizmet veren Koçtaş, yeni mağazalarla Türkiye’de yaygınlaşmaya devam ediyor. Koçtaş, Amasya'da açtığı Koçtaş Fix mağazası ile Türkiye genelinde bulunduğu il sayısını 35, toplam mağaza sayısını ise 150’ye çıkardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, Koçtaş Fix ile Amasya'da ilk mağazalarını açtıklarını, bu mağaza ile birlikte Türkiye genelindeki toplam mağaza sayısının 150’ye ulaştığını bildirdi.

Koçtaş olarak Edirne’den Artvin’e, Sinop’tan Hatay’a kadar mağazalarıyla toplam 35 ilde 110 Koçtaş Fix ve 40 büyük formatlı mağaza ile hizmet verdiklerini söyleyen Kılıçoğlu, dijital kanallarla da tüm Türkiye’ye ulaştıklarını kaydetti.

150'nci mağazanınaçılışıyla ev geliştirme sektöründe en çok mağazası bulunan şirket konumuna yükseldiklerine dikkat çeken Kılıçoğlu, şöyle konuştu: "Anadolu'nun en eski yerleşim alanlarından biri olan ve Hititler’den başlayarak çeşitli uygarlıkların merkezi olmuş Amasya ilimizde ilk mağazamızı açmanın mutluluğu içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemde mağazamızın olmadığı illerde yeni mağazalar açmayı sürdüreceğiz. Bu zorlu dönemde hem dijital kanallarımız hem de yaygınlaşan mağaza ağımızla çok daha kolay ulaşılabilir olurken, açmış olduğumuz mağazalarımızda özellikle o bölgenin insan kaynağından faydalanarak yerel çalışan istihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz. 2021 yılında Türkiye genelinde 100 yeni mağaza açmayı planlıyoruz. 2023 yılına geldiğimizde ise toplam 600 mağaza ve buna paralel olarak yaklaşık 4 bin çalışanımız ile mevcut ve yeni müşterilerimize en iyi markaları en uygun fiyatlarla sunmaya ve tüm Türkiye’deki evleri güzelleştirmeye devam edeceğiz.”

Koçtaş Fix mağazalarında, en çok satan 5 bin ürünün yer alıyor

Mahalleli formatı Koçtaş Fix mağazalarında en çok satan 5 bin ürünün yer aldığını belirten Devrim Kılıçoğlu, “Koçtaş Fix mağazalarımızda müşterilerimizin hızlı sipariş ekranlarımızda bulabilecekleri yürüme bandından oto lastiğe, mobilyadan elektrikli el aletlerine kadar 100 bine yakın ürünü teslim edebiliyoruz. Aynı zamanda mahallelerdeki Koçtaş Fix mağazalarımızla nakliye, montaj gibi tüm satış sonrası hizmetler ve toptan satışlar konusunda müşterilerimize kolaylık sağlıyoruz.” dedi.