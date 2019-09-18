Koçtaş, 2020'de en fazla ciroyu dijitalde yapacak
Koç topluluğu şirketlerinden olan Koçtaş, dijital yatırımlarla büyüyor. Şirketin dijital satış kanalları önümüzdeki yıl en çok ciro yapan Kartal mağazasını geçerek birinci olacak.
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