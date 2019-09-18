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Koçtaş, 2020'de en fazla ciroyu dijitalde yapacak

Koç topluluğu şirketlerinden olan Koçtaş, dijital yatırımlarla büyüyor. Şirketin dijital satış kanalları önümüzdeki yıl en çok ciro yapan Kartal mağazasını geçerek birinci olacak.

Koçtaş, 2020'de en fazla ciroyu dijitalde yapacak
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