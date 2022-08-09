Koçtaş, 300’üncü mağazasını hizmete açtı

Koçtaş, Koçtaş Fix ile Türkiye’de yayılımına devam ediyor. 52 ilde mağazaları ile hizmet veren Koçtaş, Konya’da açtığı iki yeni Koçtaş Fix mağazasıyla Türkiye genelinde toplam 300 mağazaya ulaştı. Açtığı mağazalarıyla özellikle bulunduğu bölgenin insan kaynağından faydalanarak yerel istihdama katkı sağlamayı önemseyen Koçtaş, 2023 yılında mağaza sayısını daha da artırarak toplam 550 mağazaya ve buna paralel olarak çalışan sayısını da yaklaşık 7 bine çıkarmayı hedefliyor.

“Yatırımlarımıza devam ediyoruz”

Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, Koçtaş’ın toplam mağaza sayısını 300’e çıkardıklarını belirterek, sektördeki konumlarını güçlendirmek ve müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine hızla yanıt verebilmek için yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Her kanaldan ürün ve hizmetlerini müşteriye hızlı ve sorunsuz bir şekilde ulaştırmak için kayda değer yatırımlar yaptıklarını kaydeden Kılıçoğlu, “Bu doğrultuda 2022 yılında da ülkemizin pek çok noktasında açılışını gerçekleştirdiğimiz mağazalarımızla toplam 52 ilde hizmet verirken, dijital kanallarımızla da tüm Türkiye’ye ulaşıyoruz. Ülkemizin en büyük ve en kabalık şehirlerinden biri olan Konya’da açılışlarını gerçekleştirdiğimiz iki yeni Koçtaş Fix mağazası ile birlikte şehirdeki toplam mağaza sayımızı 4’e çıkardık. Türkiye genelinde ise bizim için kilometre taşı sayılabilecek bir mağaza rakamına ulaştık.” dedi.