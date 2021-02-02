Koçtaş, mağaza sayısını üç yılda üç katına çıkaracak

Ticaret hayatına 1955 yılında yapı malzemeleri toptancısı olarak adım atan ve 1996'da İzmir Bornova’da açtığı ilk mağazasıyla perakende sektöründe büyümeye başlayan Koçtaş, bugün Edirne’den Artvin’e, Sinop’tan Hatay’a kadar 34 ilde 149 mağazasıyla hizmet verirken dijital kanallarıyla da tüm Türkiye’ye ürün ve çözümlerini sunuyor.

Koçtaş’ın 25'inci yılı nedeniyle açıklamalarda bulunan Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu: “Şirketimiz, Merhum Vehbi Koç’un vizyoner bakış açısı ve yaklaşımıyla inşaat projelerine yapı malzemeleri toptancısı olarak hizmet vermek amacıyla 1955 yılında Koç Ticaret A.Ş. adıyla kuruldu. 2000 yılında B&Q’nun da dahil olduğu ev geliştirme sektörünün dünya çapındaki en büyük üç şirketinden biri olan Kingfisher grubuyla ortaklık anlaşması imzaladık. Dünyada esmeye başlayan dijital dönüşüm rüzgarına hızla uyum sağlayarak internet sitemizi hizmete açtık ve dijital dünyaya adım attık. Büyüme stratejimizin kalbini oluşturan mahalleli mağaza formatımız Koçtaş Fix’in ilk mağazasını İstanbul Çekmeköy’de hizmete açarak çoklu kanal yapılanmamızın en önemli bacaklarından birini devreye almış olduk. Bugüne geldiğimizde perakende yolculuğumuzda başarılarla dolu 25 yılı geride bıraktık. Perakendecilikte emin adımlarla ilerlerken, müşteri ve çalışan deneyimine, teknolojiye sürekli yatırım yapmayı, istihdam ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı, tedarikçilerimizle birlikte sektörü geliştirip pazar payımızı güçlendirmeyi sürdürüyoruz.” dedi.

“Dijital kanallarımızda yüzde 70 artış yakaladık”

Yerli ve yabancı çok sayıda markanın yüz binlerce ürününü müşterilerine sunan Koçtaş’ın gelecek 3 yıllık süreçte büyümeye odaklandığını belirten Kılıçoğlu, şöyle konuştu: “2020 yılında pandemi sürecinin etkilerine rağmen toplamda yüzde 10’luk bir büyüme elde ettik. Mobil, web ve kiosktan oluşan dijital kanallarımızda önceki yıla göre yüzde 70 artış yakalayarak, toplam ciromuzun içerisinde dijitalin oranını yüzd 8’e ulaştırdık. Müşterilerimizin artan taleplerine karşılık verebilmek için mağaza açılış yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik ve 2020 sonu itibarıyla, 47 Koçtaş Fix, 1 tane de büyük format olmak üzere toplam 48 yeni mağazamızı hizmete açtık. 2020’de dijital yatırımlarımıza hızla devam ettik. 2021 yılında Türkiye genelinde 100 yeni mağaza daha açacağız ve dijital yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz. 2021 yılında tüm yatırımlarımızın yüzde 30’unu dijitale ayırmayı ve dijital kanalda %75 büyümeyi planlıyoruz. 25. yılımızda hem mağazalarımız hem de dijital kanallarımız aracılığıyla milyonlarca müşteriye ulaşmış durumdayız.”

“2023 yılında 600 mağazaya ulaşacağız”

Müşterilerinden aldıkları güvenle büyüme stratejisini her durumda hayata geçirdiklerini vurgulayan Kılıçoğlu, “Müşterilerimizden gelen yoğun talep ve olumlu geri bildirimlerle Koçtaş Fix mağazalarımıza yaptığımız yatırımın ne kadar değerli olduğunu gördük. Koçtaş Fix ile büyümemizi sürdürürken henüz faaliyet göstermediğimiz illerde müşterilerimizin taleplerini değerlendirerek büyük Koçtaş mağazası açılışlarına da devam edeceğiz. Bu zorlu dönemde hem dijital kanallarımız hem de yaygınlaşan mağaza ağımızla çok daha kolay ulaşılabilir olurken, istihdama ve ülke ekonomisine, yerli tedarikçilerimizin gelişimine de katkı sağlamayı sürdürüyoruz. 2023 yılına geldiğimizde mağaza sayımızı 3 kat artırarak toplam 600 mağaza ve buna paralel olarak yaklaşık 4 bin çalışanımız ile mevcut ve yeni müşterilerimize en iyi markaları en uygun fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.