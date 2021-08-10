Koçtaş, Türkiye geneli mağaza sayısını 200’e çıkardı

Mahalleli formatı Koçtaş Fix ile Türkiye’de yaygınlaşmaya devam eden Koçtaş, 30 Temmuz tarihinde İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Bilecik ve Balıkesir’de açtığı mağazalarla kuruluşunun 25. yılında 40 ilde 200 mağazaya ulaştı.

Açtığı mağazalarıyla özellikle bulunduğu bölgenin insan kaynağından faydalanarak yerel istihdama katkı sağlamayı önemseyen Koçtaş, 2023 yılında mağaza sayısını 3 kat artırarak toplam 600 mağazaya ve buna paralel olarak çalışan sayısını da yaklaşık 5 bine çıkarmayı hedefliyor.

Koçtaş olarak Edirne’den Artvin’e, Sinop’tan Hatay’a kadar toplam 40 ilde mağazalarla hizmet verirken, dijital kanallarla da tüm Türkiye’ye ulaştıklarını söyleyen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, "Kendi modelimizi oluşturarak hayata geçirdiğimiz ve mahallelerde konumladığımız Koçtaş Fix ile büyüme trendimizi sürdürüyoruz. Açılışını yaptığımız 5 yeni Koçtaş Fix mağazası ile ülke genelindeki toplam mağaza sayımızı 200’e çıkarmış olduk. 2021 yılının ilk yarısını geride bırakırken hedeflerimizin ilerisinde koşmaya devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar 54 yeni mağaza daha açarak bu yılki hedefimiz olan 115 yeni mağazayı, müşterilerimizin hizmetine sunacağız. Bugün ulaştığımız 200 mağaza ile birlikte ev geliştirme sektöründe en çok mağazası bulunan şirket konumumuzu da güçlendirerek sürdürüyoruz." diye konuştu.