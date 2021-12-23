Koçtaş, yeni mağazalarla hizmet ağını büyütüyor

Koçtaş, büyük mağazaları ve mahalleli formatı Koçtaş Fix ile yurt geneline yayılmaya devam ediyor. 40 ilde mağazaları ile hizmet veren Koçtaş, Manisa’da açtığı yeni büyük formatlı mağazasıyla kentte 4, Türkiye genelinde ise toplam 225 mağazaya ulaştı. Koçtaş’ın Manisa’da ayrıca 3 adet Koçtaş Fix mağazası bulunuyor.

Açtığı mağazalarıyla özellikle bulunduğu bölgenin insan kaynağından faydalanan Koçtaş, 2023 yılında mağaza sayısını 3 kat artırarak toplam 600’e, bu doğrultuda çalışan sayısını da yaklaşık 5 bine çıkarmayı hedefliyor.

Manisa’daki ilk büyük formatlı mağazasını açtı

Yeni açtıkları mağazaya ve gelecek planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, Koçtaş’ın toplam mağaza sayısını 225’e çıkardığına dikkat çekti. Koçtaş olarak Edirne’den Artvin’e, Sinop’tan Hatay’a kadar mağazalarıyla toplam 40 ilde hizmet verirken, dijital kanallarla da tüm Türkiye’ye ulaştıklarını anlatan Kılıçoğlu, “Manisa’da kendi modelimizi oluşturarak hayata geçirdiğimiz ve mahallelerde konumladığımız 3 Koçtaş Fix mağazası ile hizmet veriyorduk. Şimdi de büyük formatlı ilk mağazamızı Manisa halkı ile buluşturduk. Bugün ulaştığımız 184 Koçtaş Fix, 41 büyük formatlı olmak üzere toplam 225 mağazamız ile hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2022 yılında da ev geliştirme sektöründe en çok mağazası bulunan ve sektörün gelişimine öncülük eden lider şirket konumumuzu güçlendirerek sürdüreceğiz.” dedi.