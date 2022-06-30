Kodris, 420 bin dolar yatırım aldı

7-16 yaş arasındaki çocuklara kodlamayı oyunlaştırarak öğreten yerli eğitim girişimi Kodris'in 420 bin dolar yatırım aldığı bildirildi. Yatırım turunun liderliğini Onur Canlıtepe ve Barış Sivri üstlenirken, Cantekin Dinçerler, Duran Cesur, Çağatay Bircan, Mehmet Çelikol, Kamil Özdağ, Ahmet Kocamaz, Nicolaos Anagnostopoulos, Cezmi Aydoğdu da bu turda yer aldı.

Kodris CEO’su Koray Uzel alınan yatırımın yurt dışı açılımını hızlandırma için kullanılacağını söyledi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Kodris, eğitim alanındaki gelir dağılımı ve cinsiyet eşitsizliğinin de üstesinden gelmek için kodlama eğitiminin dünyanın farklı bölgelerinden erişilebilir olmasını sağlamakla kalmayıp, cinsiyet eşitliğine dikkat ederek bütün öğrenme istekli öğrencilere erişmeyi hedefliyor.

Okulların ve öğrencilerin spesifik ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen ve 1.500’den fazla basamak içeren Kodris platformunda, öğretmenlerin müfredatlarını ve öğrencilerinin gelişimini de yakından takip edebilecekleri bir raporlama ve takip paneli bulunuyor.

Türkiye’de önde gelen özel okullarda ve devlet okullarında 400.000’in üzerinde öğrencinin kullandığı Kodris, 2022 içerisinde Afrika pazarına da Kenya üzerinden açılarak çok kısa bir sürede 10.000’den fazla öğrenciye ulaştı. Amerika’da ve Ortadoğu’da da yeni okullara ve müşterilere 2022 içerisinde satış yapmayı başardı.

Kendi alanında bir ilk olarak, Pearson akreditasyonuna sahip olan Kodris, önümüzdeki dönemde Avrupa, Latin Amerika ve Amerika’ya açılmayı hedefliyor."

B2Press’in katkılarıyla...