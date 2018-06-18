Köfteci Yusuf, 2 ay içinde 50 şubeye ulaşacak

18 Haziran 2018

SİBEL SANCAKLI

İSTANBUL - Son yıllarda büyümesini sürdüren nadir restoranlardan biri olan Köfteci Yusuf’un ziyaretçi sayısı yılda 66 milyon’u aşıyor. 2018 Haziran başı itibariyle 45 şubeye ulaşan Köfteci Yusuf’tan alınan bilgiye göre, başta Ankara, İstanbul, Bursa’da olmak üzere hizmete girecek şubelerle birlikte 2 ay içinde 50 şubeye ulaşılacak.

Konuyla ilgili kurulduğu dönemden bu yana önce Bursa Orhangazi, arından da Bursa Yalova Yolu şubelerinin açıldığını kaydeden Akkaş, 2018’in ikinci yarısında ve 2019’da Türkiye’deki şube ağlarını genişletmeye devam ederken, yeni ürün grupları ve yeni konseptleri ile de birlikte yurtdışı pazarlarına açılma hedefl erinin olduğunu ifade ediyor.

Memnuniyet oranı yüzde 96

Akkaş, istihdamda 7 bin kişiyi aştıklarını ve 2 yıl gibi kısa bir sürede 10 bin kişilik istihdama ulaşmayı hedeflediklerini ifade ediyor. 35 bin metrekare alana kurulu köfte fabrikası ve entegre et tesislerinde ürünlerini dondurmadan- günlük olarak şubelerine ulaştıdıkları bir sistemlerinin olduğunu aktarıyor. Yusuf Akkaş, hizmet sektöründe ulaşılması zor olan yüzde 96 memnuniyet başarısına ulaştıklarını kaydediyor.

Fabrika büyüklüğünde yeni şube açıyor

Köfteci Yusuf’un halen Bursa, İzmir, Eskişehir, Yalova, Bilecik, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Aydın, Kırıkkale, Ankara ve İstanbul’da toplam 45 şubesinde 7 bin personel istihdam ediliyor. Köfteci Yusuf markasının yanı sıra DönerY, BurgerAge, Ciğerce ve Kamenta adıyla başka markaları da bulunuyor. "Her açılan şubemiz bir diğerinin teminatı niteliğinde" mottosuyla hareket eden şirketin şubeleriden bazıları fabrika boyutlarında hizmet veriyor. Köfteci Yusuf, büyüklüğü bin 250 oturma kapasiteli olan mağazalarıyla dikkat çekiyor.