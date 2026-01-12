Köfteci Yusuf'un yeni işi şaşırttı: 100 bin haneyi etkileyecek

Türkiye çapında 297 şubesi bulunan Köfteci Yusuf, faaliyet alanlarını genişletmeye karar verdi. Restoran zinciri, aldığı kararla enerji sektörüne giriş yaparak 2024 yılında rüzgar enerjisi yatırımlarına başlamıştı. Bu kapsamda Balıkesir’in Susurluk ilçesinde kurulan rüzgar türbinleri, elde edilen yüksek verim sonrası büyütülme sürecine girdi.

Şirket, Susurluk’taki rüzgar türbini sayısını 8’e çıkarma hazırlığında. İlk etapta tek türbinle başlatılan proje, kısa sürede genişletilirken, Köfteci Yusuf’un bu alandaki yatırımlarını sürdürmesi bekleniyor.

100 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Rüzgar enerjisine yönelik yatırımların toplam büyüklüğünün şu ana kadar 500 milyon TL’ye ulaştığı ifade ediliyor. Faaliyette olan rüzgar santrallerinde üretilen elektrik, dağıtım şebekesine verilerek şirket adına gelir sağlıyor. Son yatırımlarla birlikte Köfteci Yusuf’un üretiminin yaklaşık 100 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşacağı belirtiliyor.

'Domuz eti' skandalı ile anılmıştı

Öte yandan Köfteci Yusuf, geçmişte kamuoyunda geniş yer bulan "domuz eti" iddialarıyla da gündeme gelmişti. Bazı ürünlerinde domuz eti bulunduğu yönündeki laboratuvar raporlarının ardından başlatılan tartışmalar uzun süre kamuoyunda yer bulurken, firma sahibi iddiaları reddetmiş ve ürünlerinde mevzuata aykırı bir içerik bulunmadığını savunmuştu.