Köklüce, 5’inci üretim tesisini devreye aldı

Ayşe KAYTAN UÇAK

İç ve dış pazarda artan talebe cevap verebilmek için son beş yılda ciddi bir kapasite artışı yapan şirket, yeni tesislerin devreye girmesiyle birlikte yıllık 17 bin ton olan sac işleme kapasitesini yaklaşık 30 bin tona çıkardı. Köklüce Makine Satış Pazarlama Müdürü Erçin Kurul, 26 yıl önce 180 metrekarelik küçük bir atölyede makine üretimine başlayan şirketin, bugün Eskişehir OSB’de toplam 120 bin metrekarelik alanda 5 fabrikayla iç ve dış pazara yönelik üretim gerçekleştirdiğini söyledi.

Traktör sürücü kabinleri, iş makinası sürücü kabinleri ve kaynaklı kompenent parça üretimi yaparak, bünyelerinde 700 kişiyi istihdam ettiklerini açıklayan Kurul, “50 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 120 bin metrekare alan üzerinde üretim yapıyoruz. Bu yıl yeni yatırımlarımızdan olan kabin montaj hattımızı ve çevreci toz boya tesisimizi üretime aldık. Yine önümüzdeki yıllarda faaliyete geçireceğimiz altıncı üretim tesisimiz için de fizibilite çalışmalarına başladık.

Aynı zamanda makine parkurumuza eklediğimiz yeni lazer sac kesim tezgahlarımız, profil lazer kesim tezgahımız ve CNC boru profil bükme tezgahlarımız ile kabiliyetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Yurt dışında Almanya, Fransa, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya’ya tarım ekipmanları ve iş makinesi ihracatı gerçekleştirdiklerini ve satışın yüzde 50’sini ihracatın oluşturduğu belirten Erçin Kurul, hedef pazarları arasına yer alan İtalya ve İngiltere ile temaslarının sürdüğünü dile getirdi.

Geçen yıl yaklaşık 3 milyon euroluk yatırım yaparak, yine aynı yılı yüzde 12 büyümeyle kapattıklarını açıklayan Kurul, aynı performansı ve kontrollü büyüme trendlerini gelecek yıllarda da koruyarak sürdüreceklerini ifade etti. Kalite standartları çerçevesinde İSO 9001 ve 14001 kalite sertifikalarına sahip olduklarını, yıllık denetlemelere tabi tutularak kalite sertifikalarını güncellediklerini aktaran Kurul, ayrıca tüm çalışanları mesleki yeterlilik sınavlarına tabi tutarak sertifikalandırdıklarını kaydetti.