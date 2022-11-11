Köksan Holding'den r-PET resin üretimi için yeni tesis yatırımı

Talip ÖZTÜRK

Köksan Holding, günlük 300 ton, yıllık 110 bin ton kapasiteli kimyasal de-polymerizasyon yöntemi ile yüzde 100 geri dönüşüm oranına ulaşacak şişelik ve tekstil tipi pet resin üretimi yatırımına başladı. Firma, 2024 yılında devreye alacağı tesisle cari açığa da yaklaşık 100 milyon dolarlık katkı sağlamayı hedefliyor.

"Sürdürülebilirliği prensip haline getirdik"

Gaziantep 4. OSB’de faaliyet gösteren Köksan Holding CEO’su Murat Kökoğlu, kurulduğu günden bu yana Köksan olarak sürdürülebilirlik ve sıfır atık konularında gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve daha yeşil bir dünya bırakmak için üzerlerine düşen sorumlulukları prensip haline getirdiklerini söyledi. Kökoğlu, izledikleri çevre dostu politikalarla sürekli olarak teknolojiye, yetişmiş insan gücüne ve geleceğe yatırım yaptıklarını bu kapsamda yeni bir yatırımı hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Bu kapsamda kimyasal de-polimerizasyon yöntemiyle kullanılmış pet şişeleri, yapı taşlarına (monomerlerine) ayırarak üretilecek r-PET resin hammaddesiyle pet şişelerin sonsuz defa geri dönüştürülmesine imkân sağlayacak yeni bir tesis yapmaya karar verdiklerini anlatan Kökoğlu, hâlihazırdaki yıllık 500 bin ton kapasiteli tesisinin yanında, yıllık 110 bin ton kapasiteli kimyasal de-polymerizasyon yöntemi ile yüzde 25 geri dönüşüm oranı ile başlayıp, yüzde 50 ve yüzde 100 geri dönüşüm oranına ulaşacak şişelik ve tekstil tipi pet resin üretimi projesine başladıklarını duyurdu. Kökoğlu, POLYTEX’in de bu tesisin inşasında kullanılacak kritik ekipmanların tasarımı ve mühendislik hizmetlerinin sağlayıcısı olarak seçildiğini ifade etti.

Yüzde 50 ihracata gidecek

Kökoğlu, yeni proje ile beraber tesiste, gıda sektöründeki mevcut müşterilerin yanı sıra tekstil sektörü için de aynı oranlarda geri dönüştürülmüş pet chips üreteceklerini ifade ederek, “Yüzde 100 r-PET üretme kapasitesine sahip yeni tesiste, kimyasal geri dönüşüm yöntemi ile pet bazlı gıda ve tıbbi uygulamaları için en iyi çözümü sunan bir geri dönüşüm prosesi uygulanacak. Tesiste yüzde 50 iç piyasanın kullanımına, yüzde 50 ise Avrupa’da, çok uluslu müşterilerimizin sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomideki hedefl erine ulaşmaları için ihracata yönelik olarak üretilecek. Yeni tesisin cari açığa etkisinin yaklaşık 100 milyon dolar olacağını tahmin ediyoruz.

Geri dönüşüm konusunda çalışanlarımızla birlikte izlediğimiz prosedürler, uyguladığımız politikalar ve ürettiğimiz çevre dostu ürünlerle sıfır atık ve sürdürebilirlik çerçevesinde üzerimize düşen sorumlulukları elimizden gelen en iyi şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz. Karbon ayak izini azaltma ve tüm paydaşlarımız için çevresel sorumluluk bilinciyle sürdürülebilir çevre dostu yatırımlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.