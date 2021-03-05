Kolay İK, kadınlar için Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı

İstihdamda cinsiyet eşitliğinin sağlanamaması, tüm dünyada sektörlerin başlıca sorunları arasında yer alıyor. Özellikle teknoloji çağında daha da önem kazanan yazılım, erkek egemen sektörlerin başında geliyor. Statista verilerine göre 2020 yılında yazılım geliştiricilerin yüzde 91,5’ini erkeklerin oluşturduğu, kadın geliştiricilerin oranının ise yalnızca yüzde 8 olduğu görülüyor. Bu tablonun önüne geçmek için dünya genelinde pek çok şirket çalışma başlatırken önemli bir adım da yerli personel yönetim yazılımı Kolay İK’dan geldi. Şirket, Birleşmiş Milletler’in toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için çalışan örgütü UN Women’ın hazırladığı Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzaladığını duyurdu.

“Kalıplaşmış yargıları kırmak için somut adımlar atılmalı”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kolay İK Kurucu Ortağı Gizem Sevinç, “Her sektörde olduğu gibi teknoloji ve yazılım sektörlerinde de cinsiyet eşitliği önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunun önüne geçmek için izlenmesi gereken yol ise ‘Kadınlardan mühendis olmaz’ gibi kalıplaşmış yargıları kırmaktan geçiyor. Tam da bu noktada eyleme dökülmeyen destekçi söylemlerden sıyrılmak ve somut adımlar atmak gerekiyor. Kolay İK olarak biz de kendi bünyemizde oluşturduğumuz cinsiyet eşitliğine dayalı atmosferi daha ileriye taşımak ve yaptığımız uygulamaların teknoloji ve yazılım sektöründeki yaygınlığını artırmak amacıyla Birleşmiş Milletler’in Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs) imza attık. Bu kapsamda kadınları güçlendiren iş uygulamalarını teşvik etmek için WEPs ekosistemiyle işbirliği yapacak, eşit değerdeki işler için eşit ücret, cinsiyete duyarlı tedarik zinciri uygulamaları ve işyerinde cinsel tacize karşı sıfır tolerans gibi pek çok alanda çalışmalar geliştireceğiz.” dedi.

"Amacımız kadın istihdamını %50’nin üstüne çıkarmak”

Kariyerine yazılım sektöründe başladığına ve bu süreçte karşılaştığı cinsiyetçi tavırlara rağmen mücadelesini sürdürdüğüne de değinen Gizem Sevinç, “Kadınlar, özellikle yazılım sektöründe ve teknoloji üretiminde önemli bir konuma sahip. Ne var ki kimi davranış biçimlerini içselleştirmeleri, zaman zaman bu gerçeği görmelerine engel oluyor. Üniversitede bilgisiyar mühendisliği alanında eğitim aldım ve sektörde karşılaştığım engellere rağmen, başarılı bir yazılım şirketinin kurucu ortakları arasında yer aldım. Bugün ise kadın mühendis ve yazılımcıların cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalıklarını artırarak sektöre örnek olmak sorumluluğunu üstleniyoruz. Şu anda Kolay İK’nın bünyesinde hem yönetim hem de çalışan düzeyinde görev alan kadınların oranı %39. Hedefimiz, WEPs doğrultusunda yapacağımız çalışmaların da katkısıyla kadın istihdamını %50’nin üstüne çıkarmak ve bu uygulamalarla sektöre örnek olarak yaygınlaşmasını sağlamak.” diye konuştu.

B2Press’in katkılarıyla...