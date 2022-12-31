KolayBi’ Almanya ofisi için çalışmalarına başladı

2022 yılında hız verdiği büyüme çalışmalarına hizmet kapsamını genişleterek devam eden şirketin, 2023 yılı hedeflerinden ilki Almanya’nın Frankfurt şehrinde açacağı ofis olacak. Bu doğrultuda ofisin açılış yılında 2 milyon Euro ciro ve 1500 müşteri hedefleyen KolayBi’, Almanya ofisiyle birlikte yurt dışı hamlesini başlatacak.

KolayBi’ CEO’su Gökhan Boyana, “Güçlü büyüme hikayemizle sınırları aşıp, bir ilki başaracağımız için çok mutluyuz. Bizim için globalleşmenin ilk adımı Almanya olacak. Sektörel olarak deneyim ve bilgimizi ilerleyen süreçlerde başka ülkelere de taşımak, markamız ve ekibimiz için güzel bir başarı niteliği taşıyor” dedi.