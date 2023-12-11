Kolektif House Türkiye genelinde yaygınlaşacak

Mehtap HALICI

Üniversite okurken çalışma hayatına atılan ve çıktığı 6 aylık dünya turunda Kolektif House fikrinin tohumlarını biriktirmeye başlayan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, 2015 yılının Ocak ayında yakın arkadaşları da olan ortakları ile birlikte Sanayi Bölgesi’nde ilk adreslerini açarak Kolektif House hayalini gerçeğe taşıdı.

Kolektif House olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni lokasyonların yolda olduğunu ifade eden Onur, “Bu işi gelecek yıl ulusal platforma taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Pandemiden sonra büyümelerinin çok hızlandığını ve sadece geçen yıl, 7 yılda geldikleri hacmi ve kullanım alanlarını 2’ye katladıklarına dikkat çeken Onur, “İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni projeler için çalışmalarımız devam ediyor. Gelecek yıl için hedefimiz bu işi Türkiye’de ulusal platforma taşımak ve yaygınlaştırmak” ifadelerini kullandı.

Kolektif House olarak şu anda 30 lokasyonda, yaklaşık 80 bin metrekarede, 10 bin üyeye hizmet verdiklerini söyleyen Onur, mevcutta hizmet verdikleri lokasyonlarla Türkiye’deki hazır ofislerin yaklaşık yüzde 25’ine sahip olduklarını ifade etti. Onur, Açacakları yeni lokasyonlarla pazar paylarını kısa sürede yüzde 30’a taşımayı hedeflediklerini söyledi.

“Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da Ataşehir, Levent ve Moda’da, Ankara’da ise Çankaya’da yeni lokasyonlarımızı açtık. Kasım ayı sonunda da Beştepe lokasyonumuz faaliyete başladı. Büyükşehirlerde farklı semtlerde esnek ofis alanlarımızı genişletmek için projelerimiz devam ediyor. Kısa süre sonra İstanbul’da Kartal, Bomonti’nin yanı sıra Ankara’da Çankaya’da yeni bir lokasyonu daha hizmete alacağız.

İzmir’de de imzaları attık. Türkiye geneline esnek çalışma çözümlerini taşıma ve yayma konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz” diyen Onur, gelecek yıl franchise modeli ile talep toparlamaya başlayıp, önümüzdeki birkaç yıl hızlı bir büyüme trendinde olacaklarını kaydetti. Öte yandan pazara ilişkin de bilgi veren Ahmet Onur, Türkiye’deki ofis pazarının yüzde 25 boşluğu olan bir pazar olduğuna işaret etti.

Bunun çok normal bir durum olmadığını vurgulayan Onur, “Avrupa’da bu oran yüzde 2 ila 3 arasında seyrediyor. Türkiye’de ise pazarın 4’te 1’i boş. Sektörümüz şu anda yaklaşık 300 bin metrekarelik bir hacimde. Doluluk oranları ise yüzde 85’in üzerinde. Bu da artık kullanıcıların tercih ettiği ilk çözümün esnek ofis alanı olduğunu gösteriyor” dedi.