Kolombiya’da yıldırım operasyonu: Nikel şirketini 100 milyon dolara alıyor

Kerim ÜLKER

2013 yılında Kolombiya’ya kömür için giren Yıldırım, son satın alması nikel tesisini de Avustralyalı South32 adlı şirketten devralacak.

Avustralyalı şirket, Kolombiya’daki nikel işi olan Cerro Matoso'yu CoreX Holding'e 100 milyon dolara satmak için anlaşmayı imzaladı.

Cordoba kentinde çalışıyor

Yıldırım’ın alacağı Cerro Matoso, Kolombiya'nın Cordoba kentinde bulunan ferronikel üreten açık ocak madeni ve izabe tesisi.

Satışı yapan Avustralyalı South32’nin İcra Kurulu Başkanı Graham Kerr, “Satış işlemi, Cerro Matoso'nun temiz bir şekilde ayrılmasını sağlayacak ve bakır ve çinkodaki büyüme seçeneklerimize yatırımı desteklemek için ek bilanço esnekliği sağlayacaktır. Önümüzdeki aylarda alıcı, iş gücümüz, yerel topluluklar, hükümet, müşteriler ve tedarikçilerle birlikte mülkiyetin başarılı bir şekilde devredilmesini desteklemek için çalışacağız” dedi.

Satın almanın 2025 yılı sonlarında tamamlanması bekleniyor.