Kolombiyalı kahve markası Juan Valdez, Türkiye pazarına açılıyor

Uzun yıllardır yiyecek, içecek ve hizmet sektöründe hizmet veren Honest Holding, Kolombiya’nın premium kahve markası Juan Valdez’i Türkiye’deki kahve severlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

1927’den beri Kolombiya’da kahve yetiştiren ünlü marka, Türkiye’de de geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Kolombiya’da ve dünyada 500’den fazla mağazası olan Juan Valdez’in Türkiye’de açacağı mağazalarla birlikte istihdama da katkı sağlaması bekleniyor.

40’a yakın kahve çeşidiyle alternatif lezzetler sunan Juan Valdez, Ocak 2022’den itibaren ünlü marketlerin raflarında ve online market platformlarında yerini alacak. Marka ilk etapta uygun fiyat politikası ile müşterilerine tanışmayı amaçlıyor.

Lansman 14 Şubat’ta

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Paraguay İstanbul Fahri Konsolosu ve Honest Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci, Latin Amerika ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirdiklerini söyledi. Juan Valdez’i Türkiye’ye yatırım yapması için uzun zamandır çeşitli girişimlerde bulunduklarına dikkat çeken Deveci, markanın Türkiye’de faaliyetlere başlamasının yurt ekonomisine döviz katkısı sağlayacağını aktardı. Latin Amerika ülkeleriyle uzun yıllara dayanan ticaret ilişkilerinin olduğunu belirten Deveci, “Şirketimiz, Latin Amerika pazarı için Türkiye’de öncü bir firma. Bu sebeple Juan Valdez markası ile Türkiye pazarında ortaklık kurduk. Önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde açılacak zincir mağazalarla birlikte ülke ekonomisine döviz girişi sağlamakla birlikte, istihdam da yaratacağız. Lansmanımızı 14 Şubat’ta yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz yakın dönemde 100 mağazaya ulaşmak.” diye konuştu.

“Türkiye pazarı Ortadoğu, Avrupa ve Asya’ya kapı açacak”

Markanın Uluslararası Başkan Vekili Sebastian Mejia ise, Türkiye pazarına girmiş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Kolombiya kahvesi onlarca yıldır dünyada bir kalite ölçütü oldu. Dünyadaki tek olan yüzde 100 Kolombiya premium kahvemizin deneyimini ve geleneğini partnerimiz Honest Holding ile birlikte Türk kahve tutkunlarına sunacağız. Türkiye pazarının, markamızın Ortadoğu, Avrupa ve Asya’da daha fazla tanınmasına kapı açacağına inanıyoruz.” dedi.