Kolon kanserine ilişkin araştırma, Prof. Dr. Aziz Sancar’dan tebrik aldı

International Agency for Research on Cancer’ın verilerine göre, dünya çapında her yıl yaklaşık 1,9 milyon yeni kolorektal (kolon) kanser vakası ortaya çıkarken, bağırsak sağlığına dair gerçekleştirilen araştırmalar, uluslararası yayın organlarında yer bulmaya devam ediyor. Kiperin’in, “Kiperin Collagen” adlı ürününün bağırsak sağlığına ve kolon kanserine etkisi odağında gerçekleştirdiği araştırma, İsviçre merkezli prestijli bilim dergisi “Current Issues in Molecular Biology”de yayımlandı. 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar da sağlıklı bağırsak hücrelerinin gelişimi için etkileyici sonuçlar ortaya koyan çalışmayı gerçekleştiren ekibe tebrik mesajı gönderdi.

“Amacımız bilimsel verilerle desteklenen tüm ürünlerimizde sağlık alanında fark yaratmak”

Doktor, akademisyen, biyokimyager ve moleküler biyolog Prof. Dr. Aziz Sancar, gönderdiği eposta mesajında, “Emeğiniz ve başarınız için tebrik ederim” ifadelerini kullanırken Kiperin CEO’su Tolga Pektaş, şu açıklamada bulundu:

“Bilimin evrensel diliyle çalıştığımız bu süreçte, Nobel Ödüllü bir bilim insanından gelen tebrik, bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bu çalışma yalnızca başlangıç, bilimin gelişmesi için kat edilecek daha çok mesafe var. Amacımız, bilimsel verilerle desteklenmiş doğal içeriklerle üretmiş olduğumuz tüm ürünlerimizde dünyada sağlık alanında fark yaratmak.”

Kanser hücrelerinin çoğalmasını istatiksel olarak anlamlı bir düzeyde azalttığı gözlemlendi

Kiperin’in CEO’su Tolga Pektaş, insan kolon kanseri hücresi olan HCT116 üzerinde yaptığı ve in vitro (hücre düzeyinde) testlerle yürüttüğü araştırmalarındaki öne çıkan bulguları şöyle sıraladı: “Kiperin Collagen” isimli ürünümüzün, kanser hücrelerinin çoğalmasını istatiksel olarak anlamlı bir düzeyde (p=0.0045) azalttığı gözlemlendi. Araştırmamızda sağlıklı bağırsak hücrelerinin gelişimi artarken (p=0.0143); kanser hücrelerinin yayılma kabiliyeti (p<0.0001) baskılandı. CA19-9 tümör markeri (kanser göstergesi) düşürüldü. Normal hücrelerde inflamatuar yanıtı oluşturabilecek herhangi bir etki kaydedilmedi. Bu etkiler, Kiperin Collagen’in sadece güzellik ve cilt sağlığı için değil; bağırsak sağlığı ve kanser destek tedavisinde de potansiyel etki taşıyabileceğini gösteriyor. Kolajen peptitler ile özel olarak geliştirilmiş Kiperin Collagen, cilt, eklem, saç ve bağ dokusu sağlığını destekliyor. Son araştırmayla birlikte bağırsak hücrelerine yönelik biyolojik etkileriyle de dikkat çekiyor.”