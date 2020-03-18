'Kolonya, temel ihtiyaç maddesi oldu'

18 Mart 2020

Yener KARADENİZ

Çin’de başlayan koronavirüs salgını, tüm dünyayı özellikle de Avrupa’yı tam anlamı ile etkisi altına aldı. Türkiye’de de vak’a sayısının artışı ile birlikte tedirginlik büyüyor. Ülkemizin bir geleneği, ilk günden bu yana koronavirüs ile mücadele konusunda önemli bir olumluluk yarattı. Kolonya kullanımında Türkiye dünya genelinde açık ara önde ülke.

Küresel salgın ilan edilen koronavirüs nedeni ile satışları son günlerde 10 kata yakın artış kaydeden kolonya, artık dünya için de temel ihtiyaç maddelerinden biri haline geldi. Geçen yıl 50 milyon litreye ulaşan tüketimin bu yıl 100 milyon litreye çıkacağına kesin gözü ile bakılıyor. Hastalığın etkilerinin Nisan’dan itibaren artarak devam etmesinin bu rakamı daha da yukarılara çıkarması kuvvetle muhtemel.

Bu öngörüler Türkiye’nin en yüksek kapasiteli kolonya üreticilerinden Eyüp Sabri Tuncer’in yönetim kurulu başkanı Engin Tuncer’e ait. Araştırma şirketi Nielsen’e göre markalı kolonya pazarında yüzde 52 ile en büyük paya sahip şirketin üçüncü kuşak temsilcisi Tuncer, son on günde talebin 10 kattan fazla artış kaydettiğini söyledi. Tuncer, geçen yılın toplam satış rakamının şu günlerde yakalandığını dile getirdi. Tuncer, “Biz hiçbir fiyat artışı yapmadan ticari kaygı gütmeden günde 45 ton kolonyayı piyasaya sürüyoruz” dedi. Kapasitelerini artırma kararı aldıklarını söyleyen Tuncer “Yeni yatırım için 24 milyon TL kaynak aktaracağız” dedi. Sektörlerinde satın almaya da sıcak baktıklarını dile getiren Tuncer, hali hazırda birkaç şirket ile görüşme halinde olduklarını belirtti.

Etil alkolde fiyatlar astronomik arttı

Ankara’da bulunan fabrikalarında üretime yoğun mesai ile devam ettiklerini kaydeden Tuncer, “Yeterince hammaddeye ulaştığımız noktada vardiyayı artıracağız” dedi.

Engin Tuncer’in verdiği bilgilere göre dezenfektan ürünlerin üretiminde kullanılan etil alkol fiyatı son günlerde yüzde 120’den fazla arttı. Litre fiyatı salgın öncesi 76 sent iken şu sıralar 2.5 dolara kadar çıktı. Tuncer, “Dünyada artan talep nedeni ile alkol borsasında fiyatlar arttı. İç piyasada da şeker fabrikalarımız üretim gerçekleştiriliyor. Ancak burada da şirketlerin fiyatların artırılmasına öncü olmamaları lazım. Kolonya artık bir kozmetik bir ürün değil. Temel bir ihtiyaç maddesi. Onunla beraber halk sağlığını ilgilendiren stratejik bir ürün” diye konuştu.

Yurtdışı talepler kapıda kaldı



Engin Tuncer, yurtdışından son dönemde çok yoğun talep almaya başladıklarını söyledi. Tuncer, “Ocak ayı başında bize talep gelmeye başladı. Uzak Doğu’dan alkollü ürünler üzerine talep geldi. Uçakla mal almak istediler. Havalimanında bekledi. Uçaklara yüklenemedi. Geçtiğimiz hafta da bu tarz ürünlerde ihracat yasaklandı. Ülkemizin ihtiyacı varsa zaten dışarı göndermeyiz” dedi. Şirketin geçen yıl ürünleri, yurtiçi piyasanın yanı sıra AB ülkelerinden ABD’ye, KKTC’den Avustralya, Ortadoğu ülkelerine kadar geniş coğrafyada satış imkanı buldu. Geçtiğimiz yıl ihracat 10 milyon TL ile toplam satışların yüzde 6’sını oluşturdu.