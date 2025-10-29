Koluman Otomotiv Endüstri 'Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi' arasında

Türkiye’nin sanayi gücü­nü temsil eden öncü şir­ketlerden Koluman Oto­motiv Endüstri, Türkiye Oda­lar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğiyle düzenlenen “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” listesinde 91. Sırada yerini aldı.

2021-2023 döneminde ülke ekonomisine katkı sunan Kolu­man, sadece Türkiye’nin değil, bölgenin de büyüme hikâyesine yön veren şirketlerden biri oldu­ğunu bir kez daha kanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TOBB Başka­nı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafın­dan verilen plaket, Koluman’ı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Tunaboylu ile İş Geliştir­me ve Strateji Başkanı Dr. Önder Ege’ye takdim edildi.

“Sürdürülebilir büyüme kararlılığımızı gösteriyor”

Koluman Holding İş Geliştir­me ve Strateji Başkanı Dr. Önder Ege, şirketin ulaştığı başarının arkasında güçlü bir ekip ruhu ve uzun vadeli stratejik vizyon bu­lunduğunu belirterek, “Türki­ye’nin en hızlı büyüyen 100 şir­keti arasında yer almak, bizler için sadece bir ödül değil; aynı zamanda sürdürülebilir büyü­meye olan kararlılığımızın da somut bir göstergesi. Katma de­ğer üreten çözümlerimiz, ino­vasyona olan bağlılığımız ve müşterilerimize sunduğumuz güvenilir hizmet anlayışımız­la bu noktaya ulaştık. Bu başarı, Koluman ailesinin her bir üyesi­nin özverili çalışmasının sonu­cudur” dedi.

Şirketin 1965 yılından bu yana yarım asrı aşkın bir süredir oto­motiv, üretim, teknoloji ve sa­vunma sanayiinde faaliyet gös­terdiğini hatırlatarak, şirketin Türkiye’nin geleceğini şekillen­dirmeye devam ettiğini vurgu­layan Dr. Önder Ege, “Koluman olarak sadece araç üretmiyoruz; ticari ve bireysel mobilite çö­zümlerinden sigorta ve satış son­rası hizmetlere, üretim tekno­lojilerinden savunma sanayiine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Yüksek mühendislik kapasitemiz ve güvenilir hizmet anlayışımız sayesinde sektörde fark yaratıyoruz” diye konuştu.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan 80 bin metrekarelik modern üretim tesisinde lojis­tik ve nakliye sektörüne özel üst yapı çözümleri geliştiren Kolu­man, aynı zamanda savunma sa­nayiine yönelik taktik tekerlekli araç ve özel üst yapı üretimi ger­çekleştiriyor.

İleri mühendislik çözümle­ri, yüksek kalite standartları ve yenilikçi teknolojilerle donatı­lan üretim hatları, şirketin glo­bal ölçekte rekabet gücünü ar­tırıyor. Dr. Ege, üretim kabiliye­tine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Koluman olarak geliştirdi­ğimiz Ar-Ge projeleri ve sürdü­rülebilir üretim anlayışımız, sa­dece Türkiye’nin değil, bölgenin de sanayi gücüne katkı sağlıyor. Amacımız, teknolojiye daya­lı çözümlerle hem ekonomimi­ze değer katmak hem de ülkemi­zin küresel rekabet gücünü ar­tırmak.”

Aldıkları bu önemli ödülün ar­dından iş ortaklarına, müşteri­lerine ve çalışanlarına teşekkür eden Dr. Önder Ege, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizi bu nok­taya taşıyan ekip arkadaşlarımı­za, iş ortaklarımıza ve müşteri­lerimize gönülden teşekkür edi­yoruz. Önümüzdeki dönemde de mühendislik gücümüz, inovas­yona bağlılığımız ve güvenilir hizmet anlayışımızla hem ülke­mize hem de dünyaya değer kat­maya devam edeceğiz.”