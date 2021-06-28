Koluman, Rus şirketle Tataristan'da semi treyler üretecek

Koluman Otomotiv Endüstri, Tataristan'da semi treyler üretimi için Rus kamyon üreticisi Kamaz PTC şirketler grubuyla iş birliği yaptı.

İş birliğine ilişkin açıklama yapa Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, Kamaz PTC İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Sergey Kogogin ile protokol imzaladıklarını bildirdi.

Protokolle yüzde 50 ortaklıkla Rusya'da kurulacak bir şirketle gelecek yıl ocak ayından itibaren semi treyler seri üretimine başlamayı planladıklarını aktaran Saltık, 2025'e kadar Rusya'da yıllık 7 bin 500 treyler üretimi sayısına ulaşma konusunda mutabakat sağladıklarını belirtti.

Rus pazarında faaliyet göstermek amacıyla 2015'te Tataristan'ın Yarçallı şehrinde şirket kurduklarını hatırlatan Saltık, şirketin Tataristan ve Moskova tesislerinde treyler üretiminin yanı sıra havaalanı hizmet araçları, çöp toplama, yol süpürme üstyapıları ve beton pompalarının Rusya üretimi kamyonlara montajını yaptığını ifade etti.

Rusya'da 10 milyon euroyu aşan bir yatırım yapmalarının buradaki 6 yıllık tecrübelerinin ve pazardaki başarılarının bir sonucu olduğunu dile getiren Saltık, yeni iş birliğinin de Çukurova bölgesi ekonomisine her bakımdan önemli katkı sağlayacağını belirtti.