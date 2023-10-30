Koluman TSK’ya konteyner taşıyıcı ile DERMAN olacak

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) başlatılan ve Koluman Otomotiv Endüstri AŞ tarafından yürütülen “8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (DROPS) Projesi” kapsamında geliştirilen 13 zırhlı askeri lojistik destek aracı ‘Derman’, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker’in de katılım gösterdiği törenle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi.

Türk Savunma Sanayiinin önde gelen firmalarından Koluman’ın Tarsus tesislerinde gerçekleştirilen törende konuşan Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, Koluman’ın 58 yıllık bir aile şirketi olduğunu söyledi. Saltık, “Koluman Endüstri A.Ş., grubumuzun en hızlı büyüyen şirketi. 2015-2019 yılları arasında yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım yaptık. Her yıl 3 ila 4 milyon dolar arasında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla kabiliyetlerimizi artırıyoruz.

Otomasyon dijitalizasyon ve ürün geliştirme yatırmalarımızı tam hızıyla devam ettiriyoruz. 2023 yılında 230 milyon dolar bir ciro yapacağız ve 80 milyon dolarlık bir ihracata imza atmış olacağız. Fabrikamızda hem askeri hem sivil ürünler üretilmektedir. Ancak savunma sanayii için yapmış olduğumuz ürünlerimiz bizim için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı” dedi.

Savunma Sanayiine Hisar ile başladık

Savunma Sanayi projelerine 2014 yılından itibaren ASELSAN’nın ana yüklenicisi olarak paydaşı oldukları Hisar Projeleri ile başladıklarını hatırlatan Saltık Şunları kaydetti; “Zaman içerisinde artan sterler dolayısı ile ordumuzun ağır yük taşıma kapasitesine sahip off road kabiliyeti yüksek lojistik destek araçlarına olan ihtiyacı tespit ettik ve Ar-Ge çalışmalarına başladık.

Ana motivasyonumuz bu ihtiyaca derman olma çabasıydı. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sahada uzun süreli ve etkin kullanımını sağlayacak bir araç altyapısını ortak bir platform ile oluşturmaya karar verdik. Fikir olarak başlattığımız bu konsept tank çekici kurtarıcı akaryakıt tankeri ve konteyner taşıyıcı araç olarak her türlü lojistik destek faaliyetlerinde kullanılmaya uygun bir DERMAN ürün olarak ortaya çıkmış oldu.

Ordumuzun envanterine girmiş bir araç referansı bizim için en büyük itici güç. Entegre lojistik destek özellikleri ile de ön plana çıkan DERMAN aracımızın yakın geçişte Londra DSEI ve Almanya Mercedes DTE etkinliklerine de katılarak ilk tanıtım hamlelerimizi gerçekleştirdik.”

"Savaşlar lojistiğin önemini ortaya koydu"

Törende konuşan Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker de lojistiğin son zamanlar da yaşanan savaşlarda ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşıldığına dikkat çekti. Orduların ne kadar kuvvetli olursa olsun onlara gerekli mühimmatın, diğer ihtiyaçların lojistiğinin sağlanamaması halinde başarılı olma şansları olmadığını vurgulayan Şeker, “Koluman firmamızın konteyner taşıyıcı projemizi gerçekleştirdiği bu araç ile silahlı kuvvetlerimizin sahadaki gücüne güç katacağız.

Askerlerimizin operasyonlarında lojistik ihtiyaçlarını çok hızlı bir şekilde ve istenen bir seviyede karşılamayı hedefliyoruz. Bu araçlarımız 8 × 8 kuvvetli araçlar 20 ton üzerinde konteyner taşıyabiliyorlar. Bu araçlarımız, aynı zamanda ZMA Zırhlı Muharebe Aracı dediğimiz araçlarımızı da taşıyabiliyor.

Bu araçlarımız Mersin Tarsus’ta Koluman firmasının tesislerinde tamamen kendi mühendislerimizin yaptığı emeklerle tasarımlarla üretildi. Toplamda 70 tane bu araçlarımızdan tedarik edeceğiz. Bugün 13 tanesini alıyoruz. Bir önceki parkurda 7 tane almıştık. Bunlar devam edecek. Önümüzdeki yılın ilk çeyreği içerisinde inşallah bu 70 tane aracın tamamını envanterlerimize dahil edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İHA ve SİHA’larımız ile birlikte DERMAN’dan da bahsedeceğiz”

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin’de 21 tane savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma olduğunu kaydetti. Pehlivan “Savunma sanayiinde eskiden birkaç araçtan bahsederken şimdi İHA’larımızdan, SİHA’larımızdan, ATAK’larımızdan, ALTAY’larımızdan, KIZILELMA’larımızdan bahsediyoruz. Bugün onlara bir yenisi daha ekleniyor. Artık DERMAN’larımızdan da bahsedeceğiz.”