Koluman’da hedef bölgenin 3 büyüğünden biri olmak
Koluman Holding yatırım kaslarını güçlendiriyor. Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, bir taraftan yeni sektörlerde yeni yatırım arayışları olduğunu diğer taraftan mevcut iş alanlarında yurt dışı büyüme planları yaptıklarını anlattı.
Ece CEYHUN
Yeni yatırım planı yapan Koluman Holding’de hedef üretip, sattığı ürünlerde bölge pazarında ilk 3 içinde olmak. Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, “Türkiye’de iş yaptığımız her alanda hedefimiz öncelikle ilk üçün içinde olmak. Bundan sonra da artık gözümüz bölgesel olarak güçlenmekte… Gelecekte, bölgesel bazda da alanımızda ilk üçün içerisinde olmak istiyoruz” dedi.
Koluman Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık ile 60’ncı kuruluş yıldönümünü kutlayan şirketin büyüme planlarını konuştuk. 2016 yılından bu yana ailenin ikinci kuşak temsilcisi olarak kaptan köşkünde oturan Saltık, grubun hem bölgesel hem de yeni alanlardaki yatırımları hakkında bilgi verirken önümüzdeki dönemin planlarını da DÜNYA ile paylaştı.
Saltık, “60 yılı arkamızda bıraktık. 1999’da sanayi yatırımlarımız geldi. Mersin yatırımlarımızı gerçekleştirdik. 2016 sonrasında savunma sanayi yatırımlarımızı hayata geçirdik. Şu anda savunma sanayinin bizim üretimimiz içinde hacmi yüzde 10’lardan yüzde 40'lara kadar geldi. Savunma sanayisine ilk imzamızı DERMAN ile attık.
Lojistik yükleri taşıyor. Şimdi de personel taşınmasına yönelik yine lojistik bir araç geliştiriyoruz. İlk prototipini yaptık. O da KISRAK. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Niyetimiz savunma sanayinde de ihracat yapar duruma gelebilmek. Yurt dışında ilk kontratımızı bu sene imzalanmayı ümit ediyoruz. Sivil tarafta treyler ve beton pompası üretimimiz de var ve çok iyi gidiyor.
Şimdi çevre için ne yapabiliriz diye bakıyoruz. Biz her sene yatırım yapan bir şirketiz. En hızlı yatırım dönemimiz ise 2015-2019 yılları arasında gerçekleştirdik. İş süreçlerimizi dijitalize ediyoruz ve otomasyona yöneliyoruz. Bu sene sonunda dijitalizasyon yatırımlarımızın da büyük oranda sonuçlarını görmüş olacağız. “Önümüzdeki iki sene içerisinde farklı iş kollarında 30 milyon euro yatırım planlıyoruz” açıklamasını yaptı.
Çevre teknolojileri için kolları sıvadı
Çevrede yeni yatırımlar nereden gelecek? dediğimizde ise Kaan Saltık, bu konuda yeni çalışmaya başladıklarını belirterek planlarını “Çevre teknolojileri konusunda da çalışıyoruz. Atıkların re-cycle edilmesi ve enerjiye dönüştürülmesi ile ilgileniyoruz. Bazı patentlerimiz var. Hem Türkiye’de hem yurtdışında büyümek istiyoruz. Çünkü çöp dediğimiz olgu büyük bir problem ve önümüzdeki yıllarda da problem olmaya devam edecek. Okyanuslardan yeraltı sularına kadar çevreyi kirleten pek çok değişken var.
Ev atığı mı? yoksa sanayi atığı mı? dediğinizde ikisi de olabilir ama ilk etapta biz biraz daha sanayi atıklarının değerlendirilmesine konsantre olacağız” ifadeleriyle anlattı. Peki tüm bu yatırımların Koluman’ı götürdüğü yön nereye evriliyor dediğimizde ise Saltık, “Tüm bu yatırımlarda da amacımız işimizi çeşitlendirmeye gitmek. Örneğin Mercedes satışlarında yapay zeka uygulamalarına başladık. Satışlarımızı artırmak ya da konsantrasyonumuzu doğru yere kanalize etmek için gündemimize aldık” dedi.
Yeni alanlarda yatırım planı yapıyor
Saltık’tan “Peki bundan sonra hedef ne?” sorusunun cevabı ise şöyle geldi: “Türkiye’de iş yaptığımız her alanda hedefimiz öncelikle ilk üçün içinde olmak. Bundan sonra da artık gözümüz bölgesel olarak güçlenmekte… Bölgesel bazda da alanımızda yine ilk üç gruptan biri olmak istiyoruz” dedi.
Son 10 yılda yurt dışı yatırımlarını artıran ve savunma sanayine açılan Koluman Holding’in geldiği noktayı, “Ağırlıklı olarak otomotiv, savunma sanayi derken şimdi yeni yatırımlarımızı çevre teknolojileriyle de çeşitlendireceğiz” sözleriyle özetledi. Koluman’ın en büyük ve çekirdek işi otomotiv kasını ise güçlü tutmaya devam edeceklerini aktaran Kaan Saltık, “Bu alana da yatırım yapmaya devam ediyoruz. Mercedes olarak 5 bölgedeyiz. Onun dışında Fransız markası DS ve Peugeot’nun satış ve satış sonrası hizmetlerini veriyoruz.
Orada bir açılım sağladık ve işimizi büyüttük. Bugün Koluman çatısı altında 2 bin kişi çalışıyor. 2016'dan beri otomotivde de ‘al-sat’tan ziyade işin bir miktar üretim bacağında da olmak ve kendi markamızla yer almak istedik. Başarılı da olduk. Bunu devam ettireceğiz. Şimdi hedefimiz Türkiye'de kazandığımız bu başarıyı yurtdışı pazarlara taşımak.”
Yurt dışında yatırım görüşmeleri sürüyor
Öncelikli olarak treyler üretiminde Avrupa ve Kuzey Amerika’da yeni ortaklıklar veya tek başlarına yatırım yaparak markayı güçlendirmeyi hedeflediklerini anlatan Saltık, şu bilgileri verdi: “Niyetimiz Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da yatırım yapmak. Radarımızda sadece ABD yok, Kanada’da var. Bu konuda bir ortaklık için görüşmelerimizi de sürdürüyoruz. Avrupa'da bir şirket satın almayı planlıyoruz. ABD'de yaşanan gelişmeler, orada üretim yapmayı gittikçe daha cazip hale getiriyor. Bizim buradaki üretim gücümüzü oradaki satış dağıtım gücüne tahvil etmemiz lazım. Çünkü kapasitemiz ve potansiyelimiz var.”
Dünya lokalizasyona geçiyor
ABD’de de yeni Başkan Trump’ın tarife savaşları ve yaşananlar üretimini dünya ölçeğine taşımak isteyen şirketler için bir taraftan da globalizasyondan lokalizasyona geçiş olarak değerlendiriliyor. Kaan Saltık ile de yurtdışı yatırımlarını konuşurken Rusya tecrübelerine atıfta bulunarak, “Bizim ilk yola çıktığımızda prensipte hedefimiz ‘üretimimizin yüzde 50'si ihracat olsun, yüzde 50'si iç pazar olsundu. Bugün gelinen noktada bir tek ihracat yapmak da yeterli değil. Başarılı olmak için yerelleşmek zorundasınız. Bu da çok güçlü bir trend haline geldi. İş yapmak istiyorsanız da bu trende ayak uydurmak zorundasınız” değerlendirmesinde bulundu.
Nakdi iyi yöneten her dalgadan kuvvetli çıkar
Ticaret savaşlarının en sıcak günlerini yaşadığımız şu günlerde iş dünyasının bir gözü de piyasa rakamlarında. İşadamlarının yatırım için uygun zemini beklediği günlerden küresel gelişmelerin dalgaları bugün kurdan faize herkesi dikkatli olmaya yöneltiyor. Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık ile görüşürken söz döndü dolaştı ABD’den gelen haberlere geldi.
Bu kadar dalgalı bir denizde nelere dikkat ediyorsunuz dediğimizde Saltık, “Krizlerde zarar etmek şirketleri batırmaz. Ama likidite krizi şirketleri batırır. Hepimizin en çok dikkat edeceği yer likidite. Bir sene zarar ettiniz, iki sene zarar ettiniz. Yeterli büyüklüğe sahip bir şirketseniz batmazsınız ama likiditeye sıkışırsanız kurtuluşunuz yok. Likiditeyi iyi yönetmek zorundasınız. Nakdi iyi yöneten her dalgadan kuvvetli çıkar” dedi.
Rusya’da tünelin ucunda ışık göründü
Koluman Holding, 2015 yılında ilk yurt dışı yatırımını da Rusya’da yapmıştı. Yeni yurt dışı yatırımlarını anlatırken Kaan Saltık, Rusya’nın kendileri için önemli bir deneyim olduğuna değinerek “Yarın barış olsun biz yine kaldığımız yerden devam ederiz. Aslında Rusya'da tünelin ucundaki ışık görünmeye başladı. Rusya büyük bir pazar” dedi.