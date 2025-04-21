Koluman’da hedef bölgenin 3 büyüğünden biri olmak

Ece CEYHUN

Yeni yatırım planı yapan Koluman Holding’de he­def üretip, sattığı ürün­lerde bölge pazarında ilk 3 içinde olmak. Koluman Holding Yöne­tim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, “Türkiye’de iş yaptığımız her alanda hedefimiz öncelikle ilk üçün içinde olmak. Bundan sonra da artık gözümüz bölgesel olarak güçlenmekte… Gelecekte, bölge­sel bazda da alanımızda ilk üçün içerisinde olmak istiyoruz” dedi.

Koluman Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık ile 60’ncı kuruluş yıldönümünü kut­layan şirketin büyüme planları­nı konuştuk. 2016 yılından bu ya­na ailenin ikinci kuşak temsilci­si olarak kaptan köşkünde oturan Saltık, grubun hem bölgesel hem de yeni alanlardaki yatırımları hakkında bilgi verirken önümüz­deki dönemin planlarını da DÜN­YA ile paylaştı.

Saltık, “60 yılı arkamızda bırak­tık. 1999’da sanayi yatırımlarımız geldi. Mersin yatırımlarımızı ger­çekleştirdik. 2016 sonrasında sa­vunma sanayi yatırımlarımızı ha­yata geçirdik. Şu anda savunma sanayinin bizim üretimimiz için­de hacmi yüzde 10’lardan yüzde 40'lara kadar geldi. Savunma sa­nayisine ilk imzamızı DERMAN ile attık.

Lojistik yükleri taşıyor. Şimdi de personel taşınma­sına yönelik yine lojis­tik bir araç geliştiriyo­ruz. İlk prototipini yaptık. O da KIS­RAK. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Niyeti­miz savunma sa­nayinde de ihra­cat yapar duru­ma gelebilmek. Yurt dışında ilk kontratımızı bu sene imza­lanmayı ümit ediyoruz. Sivil tarafta treyler ve beton pom­pası üretimimiz de var ve çok iyi gidiyor.

Şimdi çevre için ne ya­pabiliriz diye ba­kıyoruz. Biz her sene yatırım yapan bir şirke­tiz. En hızlı yatırım dö­nemimiz ise 2015-2019 yılları arasında gerçek­leştirdik. İş süreçleri­mizi dijitalize ediyoruz ve otomasyona yöneli­yoruz. Bu sene sonunda dijitalizasyon yatırım­larımızın da büyük oran­da sonuçlarını görmüş olacağız. “Önümüzdeki iki sene içerisinde farklı iş kollarında 30 milyon euro yatırım planlıyoruz” açıklaması­nı yaptı.

Çevre teknolojileri için kolları sıvadı

Çevrede yeni yatırımlar nere­den gelecek? dediğimizde ise Kaan Saltık, bu konuda yeni çalışmaya başladıklarını belirterek planları­nı “Çevre teknolojileri konusunda da çalışıyoruz. Atıkların re-cycle edilmesi ve enerjiye dönüştürül­mesi ile ilgileniyoruz. Bazı patent­lerimiz var. Hem Türkiye’de hem yurtdışında büyümek istiyoruz. Çünkü çöp dediğimiz olgu büyük bir problem ve önümüzdeki yıllar­da da problem olmaya devam ede­cek. Okyanuslardan yeraltı suları­na kadar çevreyi kirleten pek çok değişken var.

Ev atığı mı? yoksa sa­nayi atığı mı? dediğinizde ikisi de olabilir ama ilk etapta biz biraz da­ha sanayi atıklarının değerlendi­rilmesine konsantre olacağız” ifa­deleriyle anlattı. Peki tüm bu ya­tırımların Koluman’ı götürdüğü yön nereye evriliyor dediğimizde ise Saltık, “Tüm bu yatırımlarda da amacımız işimizi çeşitlendirmeye gitmek. Örneğin Mercedes satışla­rında yapay zeka uygulamalarına başladık. Satışlarımızı artırmak ya da konsantrasyonumuzu doğru yere kanalize etmek için gündemi­mize aldık” dedi.

Yeni alanlarda yatırım planı yapıyor

Saltık’tan “Peki bundan sonra hedef ne?” sorusunun cevabı ise şöyle geldi: “Türkiye’de iş yaptığı­mız her alanda hedefimiz öncelik­le ilk üçün içinde olmak. Bundan sonra da artık gözümüz bölgesel olarak güçlenmekte… Bölgesel baz­da da alanımızda yine ilk üç grup­tan biri olmak istiyoruz” dedi.

Son 10 yılda yurt dışı yatırımlarını ar­tıran ve savunma sanayine açılan Koluman Holding’in geldiği nok­tayı, “Ağırlıklı olarak otomotiv, sa­vunma sanayi derken şimdi yeni yatırımlarımızı çevre teknolojile­riyle de çeşitlendireceğiz” sözleriy­le özetledi. Koluman’ın en büyük ve çekirdek işi otomotiv kasını ise güçlü tutmaya devam edecekleri­ni aktaran Kaan Saltık, “Bu alana da yatırım yapmaya devam ediyo­ruz. Mercedes olarak 5 bölgedeyiz. Onun dışında Fransız markası DS ve Peugeot’nun satış ve satış sonra­sı hizmetlerini veriyoruz.

Orada bir açılım sağladık ve işimizi büyüttük. Bugün Koluman çatısı altında 2 bin kişi çalışıyor. 2016'dan beri otomo­tivde de ‘al-sat’tan ziyade işin bir miktar üretim bacağında da olmak ve kendi markamızla yer almak is­tedik. Başarılı da olduk. Bunu de­vam ettireceğiz. Şimdi hedefimiz Türkiye'de kazandığımız bu başa­rıyı yurtdışı pazarlara taşımak.”

Yurt dışında yatırım görüşmeleri sürüyor

Öncelikli olarak treyler üretiminde Avrupa ve Kuzey Amerika’da yeni ortaklıklar veya tek başlarına yatırım yaparak markayı güçlendirmeyi hedeflediklerini anlatan Saltık, şu bilgileri verdi: “Niyetimiz Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da yatırım yapmak. Radarımızda sadece ABD yok, Kanada’da var. Bu konuda bir ortaklık için görüşmelerimizi de sürdürüyoruz. Avrupa'da bir şirket satın almayı planlıyoruz. ABD'de yaşanan gelişmeler, orada üretim yapmayı gittikçe daha cazip hale getiriyor. Bizim buradaki üretim gücümüzü oradaki satış dağıtım gücüne tahvil etmemiz lazım. Çünkü kapasitemiz ve potansiyelimiz var.”

Dünya lokalizasyona geçiyor

ABD’de de yeni Başkan Trump’ın tarife savaşları ve yaşananlar üretimini dünya ölçeğine taşımak isteyen şirketler için bir taraftan da globalizasyondan lokalizasyona geçiş olarak değerlendiriliyor. Kaan Saltık ile de yurtdışı yatırımlarını konuşurken Rusya tecrübelerine atıfta bulunarak, “Bizim ilk yola çıktığımızda prensipte hedefimiz ‘üretimimizin yüzde 50'si ihracat olsun, yüzde 50'si iç pazar olsundu. Bugün gelinen noktada bir tek ihracat yapmak da yeterli değil. Başarılı olmak için yerelleşmek zorundasınız. Bu da çok güçlü bir trend haline geldi. İş yapmak istiyorsanız da bu trende ayak uydurmak zorundasınız” değerlendirmesinde bulundu.

Nakdi iyi yöneten her dalgadan kuvvetli çıkar

Ticaret savaşlarının en sıcak günlerini yaşadığımız şu günlerde iş dünyasının bir gözü de piyasa rakamlarında. İşadamlarının yatırım için uygun zemini beklediği günlerden küresel gelişmelerin dalgaları bugün kurdan faize herkesi dikkatli olmaya yöneltiyor. Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık ile görüşürken söz döndü dolaştı ABD’den gelen haberlere geldi.

Bu kadar dalgalı bir denizde nelere dikkat ediyorsunuz dediğimizde Saltık, “Krizlerde zarar etmek şirketleri batırmaz. Ama likidite krizi şirketleri batırır. Hepimizin en çok dikkat edeceği yer likidite. Bir sene zarar ettiniz, iki sene zarar ettiniz. Yeterli büyüklüğe sahip bir şirketseniz batmazsınız ama likiditeye sıkışırsanız kurtuluşunuz yok. Likiditeyi iyi yönetmek zorundasınız. Nakdi iyi yöneten her dalgadan kuvvetli çıkar” dedi.

Rusya’da tünelin ucunda ışık göründü

Koluman Holding, 2015 yılında ilk yurt dışı yatırımını da Rusya’da yapmıştı. Yeni yurt dışı yatırımlarını anlatırken Kaan Saltık, Rusya’nın kendileri için önemli bir deneyim olduğuna değinerek “Yarın barış olsun biz yine kaldığımız yerden devam ederiz. Aslında Rusya'da tünelin ucundaki ışık görünmeye başladı. Rusya büyük bir pazar” dedi.