Koluman’ın soğutucu sistemi fark yaratacak
Treyler ürünlerinde geliştirdikleri güneş enerjili soğutuculu dolap sistemi ile IAA Tansportation Hannover Fuarı’nda inovasyon ödülüne aday gösterildiklerini söyleyen Koluman Holding İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Dr. Önder Ege, “Projemiz, sektörde fark yaratmayı hedefliyor” dedi.
Özellikle uzun yol taşımacılığında sürücülerin dinlenme sürelerinde yiyeceklerini güvenle saklamalarına olanak tanıyan soğutuculu gıda saklama bölmeleri, Koluman’ın sürdürülebilirlik ve kullanıcı konforunu birleştiren inovatif yaklaşımının bir parçası olarak öne çıkıyor.
Geliştirdikleri sistem ile güneş enerjisi panelleri aracılığıyla soğutma işlemi gerçekleştirerek enerji verimliliği sağladıklarını belirten Koluman Holding İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Dr. Önder Ege, “Bu yenilikçi çözüm, 17-22 Eylül 2024 tarihlerinde Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen IAA Tansportation Hannover Fuarı’nda inovasyon ödüllerine aday gösterildi. Projemiz, sektörde fark yaratmayı ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor” diye konuştu.
“Bu sistem, yiyeceklerin bozulmasını önlüyor”
Önder Ege, sürücülerin konforunu artırmak ve lojistik sektöründeki ihtiyaçlara sürdürülebilir çözümler sunmak için römorklara entegre ettikleri soğutuculu gıda saklama dolaplarının, sektörün önemli bir sorununa çözüm getirdiğini söyledi. Yalıtımsız dolaplarda ve sıcak havalarda gıdaların bozulma riskinin yüksek olduğuna vurgu yapan Ege, “Güneş enerjisi panelleriyle çalışan bu yeni sistem sayesinde yiyeceklerin tazeliği korunuyor. Hem sürücülerimizin konforunu artırıyoruz hem de çevre dostu bir çözüm sunuyoruz” dedi.
“Smart Projesi ile taşımacılık ve lojistik sektöründe fark yaratacağız”
Hannover IAA Transportation 2024 Fuarı’nda lansmanını gerçekleştirdiği Smart Projesi ile taşımacılık ve lojistik sektörüne yenilikçi bir çözüm sunduklarına dikkat çeken Önder Ege, bu proje ile taşımacılık ve lojistik sektöründe güvenliği ve verimliliği bir arada sunan, devrim niteliğinde bir sistem geliştirdiklerini vurguladı. Bu sistemin kargo güvenliği konusunda sektörde büyük bir boşluğu doldurduğuna dikkat çeken Ege, “Taşıma sırasında yaşanabilecek riskleri önceden tespit edebilme yeteneğiyle hem taşınan malların güvenliğini artırıyor hem de operasyonel süreçleri optimize ediyor. Smart, gelecekte taşımacılık sektöründe standartları belirleyecek bir çözüm olarak öne çıkacak” dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdikleri yeni nesil kara araçların, askeri personellerin gücüne güç katığına da değinen Önder Ege, savunma sanayiine yönelik askeri projelerle de öne çıktıklarını ifade etti. Yeni nesil 4x4 araçları KISRAK’ın, yüksek mobilite yeteneği ile muharebe sahasında etkin bir çözüm sunmayı hedeflediğini belirten Ege, ayrıca Derman markasıyla 8X8 zırhlı lojistik destek araçları geliştirdiklerini aktardı. Ege, “Derman 8×8’, lojistik destek ve taktik operasyonlara uygun, yükseltilebilir modüler balistik koruma seviyeleriyle, çok amaçlı kullanıma uygun olarak filo genelinde yüksek düzeyde benzerliğe sahip bir araç ailesi olarak geliştirilmiştir” ifadelerini kullandı.
“Hedefimiz, Avrupa pazarında hak ettiğimiz noktaya gelmek”
Fuarda elde edilen başarıların, Koluman’ın Avrupa pazarındaki büyüme stratejilerine ve sürdürülebilir üretim hedeflerine katkı sağlayacak önemli adımlardan biri olduğuna atıfta bulunan Önder Ege, fuarın Koluman’ın Avrupa pazarındaki hedeflerine ulaşması yolunda stratejik bir adım olarak öne çıkarken, fuar boyunca sergilenen tanker, treyler ve yenilikçi taşıma çözümleri büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm temalarının işlendiği standın, teknolojik inovasyonları ve çevre dostu yaklaşımı ile de dikkat çektiğini dile getiren Ege, “Avrupa pazarında markamızın hak ettiği yere gelmesi bizim için büyük bir hedef. Fuarda sergilediğimiz araçların yoğun ilgi görmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” açıklamasında bulundu.