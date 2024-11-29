Koluman’ın soğutucu sistemi fark yaratacak

Özellikle uzun yol taşıma­cılığında sürücülerin dinlenme sürelerinde yiyeceklerini güvenle saklama­larına olanak tanıyan soğutucu­lu gıda saklama bölmeleri, Ko­luman’ın sürdürülebilirlik ve kullanıcı konforunu birleştiren inovatif yaklaşımının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Geliştirdikle­ri sistem ile güneş enerjisi panel­leri aracılığıyla soğutma işlemi gerçekleştirerek enerji verimli­liği sağladıklarını belirten Ko­luman Holding İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Dr. Önder Ege, “Bu yenilikçi çözüm, 17-22 Eylül 2024 tarihlerinde Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen IAA Tansportation Hannover Fuarı’nda inovasyon ödüllerine aday gösterildi. Projemiz, sek­törde fark yaratmayı ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedef­liyor” diye konuştu.

“Bu sistem, yiyeceklerin bozulmasını önlüyor”

Önder Ege, sürücülerin kon­forunu artırmak ve lojistik sek­töründeki ihtiyaçlara sürdürü­lebilir çözümler sunmak için römorklara entegre ettikleri so­ğutuculu gıda saklama dolapla­rının, sektörün önemli bir soru­nuna çözüm getirdiğini söyledi. Yalıtımsız dolaplarda ve sıcak havalarda gıdaların bozulma riskinin yüksek olduğuna vurgu yapan Ege, “Güneş enerjisi pa­nelleriyle çalışan bu yeni sistem sayesinde yiyeceklerin tazeliği korunuyor. Hem sürücülerimi­zin konforunu artırıyoruz hem de çevre dostu bir çözüm sunu­yoruz” dedi.

“Smart Projesi ile taşımacılık ve lojistik sektöründe fark yaratacağız”

Hannover IAA Transportation 2024 Fuarı’nda lansmanını ger­çekleştirdiği Smart Projesi ile taşımacılık ve lojistik sektörü­ne yenilikçi bir çözüm sunduk­larına dikkat çeken Önder Ege, bu proje ile taşımacılık ve lojis­tik sektöründe güvenliği ve ve­rimliliği bir arada sunan, devrim niteliğinde bir sistem geliştir­diklerini vurguladı. Bu sistemin kargo güvenliği konusunda sek­törde büyük bir boşluğu doldur­duğuna dikkat çeken Ege, “Ta­şıma sırasında yaşanabilecek riskleri önceden tespit edebilme yeteneğiyle hem taşınan malla­rın güvenliğini artırıyor hem de operasyonel süreçleri optimize ediyor. Smart, gelecekte taşıma­cılık sektöründe standartları be­lirleyecek bir çözüm olarak öne çıkacak” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ih­tiyaçlarına uygun olarak geliştir­dikleri yeni nesil kara araçların, askeri personellerin gücüne güç katığına da değinen Önder Ege, savunma sanayiine yönelik as­keri projelerle de öne çıktıkları­nı ifade etti. Yeni nesil 4x4 araç­ları KISRAK’ın, yüksek mobilite yeteneği ile muharebe sahasında etkin bir çözüm sunmayı hedef­lediğini belirten Ege, ayrıca Der­man markasıyla 8X8 zırhlı lojis­tik destek araçları geliştirdikle­rini aktardı. Ege, “Derman 8×8’, lojistik destek ve taktik operas­yonlara uygun, yükseltilebilir modüler balistik koruma sevi­yeleriyle, çok amaçlı kullanıma uygun olarak filo genelinde yük­sek düzeyde benzerliğe sahip bir araç ailesi olarak geliştirilmiş­tir” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz, Avrupa pazarında hak ettiğimiz noktaya gelmek”

Fuarda elde edilen başarıların, Koluman’ın Avrupa pazarındaki büyüme stratejilerine ve sürdürülebilir üretim hedeflerine katkı sağlayacak önemli adımlardan biri olduğuna atıfta bulunan Önder Ege, fuarın Koluman’ın Avrupa pazarındaki hedeflerine ulaşması yolunda stratejik bir adım olarak öne çıkarken, fuar boyunca sergilenen tanker, treyler ve yenilikçi taşıma çözümleri büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm temalarının işlendiği standın, teknolojik inovasyonları ve çevre dostu yaklaşımı ile de dikkat çektiğini dile getiren Ege, “Avrupa pazarında markamızın hak ettiği yere gelmesi bizim için büyük bir hedef. Fuarda sergilediğimiz araçların yoğun ilgi görmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” açıklamasında bulundu.