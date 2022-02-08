KOM ve Durak Tekstil aynı kalite vizyonunu paylaşıyor

BURSA (DÜNYA) - İç giyim ve deniz giyimi ürünleriyle güçlü bir pazar bilinirliğine sahip olan KOM, ürünlerinin konforlu ve dayanıklı olması için dikiş ipliklerinde Durak Tekstil’le 17 yıldır iş birliğini sürdürüyor. Toplam iplik ihtiyacının yüzde 80’den fazlasını Durak Tekstil’den karşılayan KOM, küresel pazarda marka değerini yükseltecek çalışmalar gerçekleştiriyor. Köklü bir geçmişe sahip marka, kalite anlayışını malzeme tedariki, üretim ve perakende aşamalarının tümünde temel bir kritere dönüştürdü. Kullanışlı, rahat, özgün tasarımlı ve değerli iç giyim, deniz giyimi ve pijama ürünleri üreten KOM, bu ürünlerin dikilmesinde ise 17 yıldan uzun süredir Durak Tekstil dikiş ipliklerine güveniyor. Durak Tekstil yüksek kaliteli, mukavemetli ve yumuşak tuşeli iplikleriyle KOM ürünlerine değer katıyor.

1950 yılında Hasan Cansız tarafından kurulan Kom Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi A.Ş.’nin sektörel yolculuğu Galatasaray’da küçük bir atölyede iç çamaşırı üretimiyle başladı. 1961 yılında Şişli-Bomonti’deki fabrikasına taşınan firma, kendi kumaş ve dantellerini üretmek için makine parkına yatırım yaptı. 1970 yılında Amerikan iç giyim markası Hollywood Vassarette ile bir lisans anlaşması yapan KOM, Türkiye’de bu marka için üretime başladı. Bu sayede marka, modaya uygun mayo konusunda Türkiye’nin ilk ve en büyük şirketi oldu. 1980’li yıllarda büyümesini sürdüren KOM, boyama, apre ve baskı alanında yatırımlar gerçekleştirdi ve PISA Tekstil ve Boya Fabrikaları A.Ş.’yi kurdu. Günümüzde mayo ve iç çamaşırı sektöründe Türkiye’nin tek ve en büyük entegre tesisine sahip KOM, pazarda lider konumunu güçlendirdi. Marka günümüzde kadın, erkek ve çocuk ürün gruplarını her sezon yeni koleksiyonlarla genişletmeye devam ediyor. Kalite konusunda uluslararası sertifikalarına sahip olan firma, kendi perakende zincirine dönük üretiminin yanı sıra, Marks & Spencer ve Tommy Hilfiger gibi küresel moda markaları için de üretim gerçekleştiriyor.

“Hasan Cansız sektör için bir vizyon ve misyon yarattı”

KOM Tekstil İşletme Müdürü Uğur Şikak, üretim ve tasarım güçleri ile Türk iç giyim ve mayo pazarına yön verdiklerini söyledi. Yakın bir zamanda hayatını kaybeden firma kurucusu Hasan Cansız’ın yenilikçi ve kalite odaklı vizyonunun kendilerine rehberlik ettiğini dile getiren Şikak, sürdürülebilir, uzun ömürlü ve kaliteli ürünler üreterek bir dünya markası olma misyonuyla çalıştıklarının altını çizdi. Şikak; “KOM’un global bir marka olması için ve müşterilerin kullanım rahatlığı ve konforuna dönük, kaliteli ürünler üretebilmek için çalışmalar gerçekleştiren Hasan Bey, bize de takip edeceğimiz bir vizyon ve misyon bıraktı. Hasan Bey’in KOM ile hayata geçirdiği standartlar daha sonrasında bütün sektör için geçerli hale geldi. Dolasıyla aslında sadece bir firmaya değil bir sektöre, ülkeye değer katmaya adanmış bir yaşamdan söz ediyoruz” dedi. Direkt insan tenine temas eden hassas ürünler ürettiklerini ifade eden Şikak, bu nedenle üretim sürecinin başından sonuna kadar birçok hususa dikkat ettiklerini kaydetti; “Ürünlerimizin öncelikle teni çizmemesine, tahriş etmemesine, kaşıntı yapmamasına, kanserojen özellikler taşımamasına dikkat ediyoruz. Çok düşük bir ağırlıkta olup, sanki yokmuş hissi verip, tasarımı ve yapısıyla akustik bir görünüme sahip olması için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik konsepti ile doğa dostu ürünler üretmeye önem veriyoruz. Ürünün tuşesinden boyasına, ipliğinden aksesuarına kadar bütün detayları KOM markasının kalitesine sahiptir. Bu nedenle dikiş iplikleri konusunda da bizimle aynı kalite çizgisine sahip Durak Tekstil dikiş ipliklerini kullanıyoruz.”

Durak Tekstil ile iş birliği 17 yıldır devam ediyor

2005 yılından bu yana Durak Tekstil dikiş ipliklerini kullandıklarını dile getiren Uğur Şikak; “Mayo ve iç giyim gibi niş bir alanın özel üretim ihtiyaçları ve standartları vardır. Yapılan genel piyasa araştırmaları sonucunda, dikiş iplik tedarikçileri arasında kalitesiyle ön plana çıkan Durak Tekstil ile 2005 yılında çalışma kararı alındı. Her iki firmanın Ar-Ge departmanlarının ortak çalışmaları sonucunda istenilen dikiş kalitesi seviyesine erişildi. Bu sebeple, KOM olarak aynı kalite standartlarını koruyarak Durak Tekstil ile iş birliğimiz 17 yıldır devam etmektedir. Çok uzun süredir devam eden bir iş birliğinden bahsediyoruz, onlar bizim ne istediğimizi biliyor, biz de onlardan ne geleceğini biliyoruz. Bu üretim açısından bize güven veren bir unsur” şeklinde konuştu.

Yıllar itibariyle Durak Tekstil ile iş birliklerinin daha da güçlendiğini belirten Şikak, şu bilgileri paylaştı; “2005 yılında düşük hacimle başlayan iplik alımımız, ilerleyen yıllarla bütün dikiş ipliğimizi büyük oranda Durak Tekstil’den karşılar boyuta ulaşmıştır. 2008 sonrasında bu iş birliği daha da güçlenmiş ve Durak Tekstil bizim için bir partnere dönüşmüştür. Başladığımız ilk dönem ile karşılaştırıldığında tedarik hacmimizin yüzde 1000 oranında büyüdüğünü söyleyebilirim. Farklı numara ve renklerde yıllık yaklaşık 35 bin bobin dikiş ipliği kullanıyoruz ve bunun yaklaşık yüzde 82’sini Durak Tekstil’den tedarik ediyoruz.”

Durak Tekstil üstün kalite, yüksek boyama kapasitesi ve hızlı teslimat sağlıyor

Uğur Şikak, Durak Tekstil’in kalite standartlarının uygunluğunun yanı sıra, yüksek boyama kapasitesi sebebiyle de kendileri için tercih sebebi olduğunu söyledi. Şikak, Durak Tekstil’in istedikleri özel renkte iplikleri çok hızlı bir şekilde boyayarak kendilerine tedarik ettiğini, bu sayede üretimlerinde hiçbir aksama yaşanmadığını anlattı. Şikak şunları dile getirdi; “Boya kazanları oldukça geniş bir hacme sahip, bu hem istediğimiz miktarda hem de istediğimiz renklerde iplik almamız anlamına geliyor. Taleplerimize çok hızlı dönüş alıyoruz, böylece uzun süre iplik bekleme ya da stokta aşırı miktarda iplik tutma zorunluluklarımız olmuyor. KOM olarak renk envanterimiz klasik bir tekstilci ile karşılaştırıldığında oldukça fazladır. Hem kalite hem mukavemet olarak beklediğimiz ve istediğimiz renklerde iplikleri bize sunuyorlar. Kalite konusunda bizimle aynı dili konuşan bir partner olarak Durak Tekstil’le çalışmak avantaj sağlıyor.”