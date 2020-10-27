Komatsu, yeni ürün ve hizmetlerle büyümesini sürdürecek

27 Ekim 2020

Distribütörlüğünü 1983 yılından beri yürüttükleri Komatsu markasının 2020 yılı ilk 9 aylık performansını değerlendiren Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka, Temsa İş Makinaları'nın Komatsu ile Türkiye'nin kendi alanında en uzun soluklu distribütörlük iş birliğini yürüttüğüne dikkat çekti. İş birliğinde 37 yıllı geride bıraktıklarını söyleyen Zeka, "İçinde bulunduğumuz yılda bütçe rakamları üzerinde bir satış adediyle ilerliyoruz. 2020 yılının ilk 9 ayını yüzde 11’lik pazar payı ile tamamladık." dedi.

Komatsu'nun yılın ilk 9 ayında müşteri odaklı yaklaşımıyla çözümler sunmayı sürdürdüğünü kaydeden Zeka, satış adetlerini ise yukarı yönde revize ettiğini aktardı. Bu süreçte Komatsu'nun ürün yelpazesini de müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına göre geliştirdiğine dikkat çeken Zeka, "Yüksek üretkenlik ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan paletli ekskavatör modelleri PC300 ve ona göre daha ağır yükleri koparma ve taşıma kabiliyeti olan PC350’nin satışına yeniden başladı." açıklamasını yaptı.

“Satış değil hizmet şirketiyiz”

Komatsu’nun gelişen ürün gamının yanı sıra hizmet odaklı yaklaşımları hakkında da bilgi veren Eşref Zeka, “Temsa İş Makinaları olarak, kurulduğumuz günden beri, temsilcisi olduğumuz dünyanın önde gelen markalarıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılıyoruz. Onların ihtiyaçlarını anlıyor, işlerini destekliyoruz. Veriye dayalı analiz ile çözüm geliştirerek, ülkenin dört bir yanındaki müşterilerimize ve projelerine değer katıyoruz. Bu anlamda sadece bir satış firması değil, aynı zamanda bir hizmet firmasıyız. Müşterilerimizin uzun soluklu çözüm ortağıyız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, doğru çözümü bulmak için daima onların yanındayız.” şeklinde konuştu.