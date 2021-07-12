Komili, ‘Anıt Ağaç’ projesiyle 13 milyon zeytin ağacını taradı

MEHMET HANİFİ GÜLEL

“Gözümüz Gibi Bakıyoruz” sosyal sorumluluk projelerini 2018 yılında başlattıklarını ve bu kapsamda 13 milyon ağacı tarayarak 81 adet anıt ağacı tescillettiklerini bildiren Bunge Gıda Türkiye Genel Müdürü Turgut Yeğenağa, “Komili olarak “Gözümüz Gibi Bakıyoruz” projesi ile anıt zeytin ağaçlarına ve zeytinyağı kültürüne sahip çıkıyor ve kültürel değerlerimizin altını çiziyoruz. Projemiz ile tarihe tanıklık etmiş anıt zeytin ağaçlarımızı tespit edip, kayıt ve koruma altına alıyoruz. Gelecek kuşaklar için daha iyi bir yaşam sürdürmeye destek verme yönünde ilerlemek istiyoruz. Aynı zamanda çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlıyoruz’’ dedi.

Projeye Ayvalık’ta bulunan ağaçları tarayarak başladıklarını bildiren Yeğenaga, şu anda Akhisar’a doğru indiklerini ve sürecin Manisa’da devam ettiğini açıkladı. Ayvalık’ta 81 adet anıt zeytin ağacını tescilledikleri bilgisini veren Yeğenaga, “’Gözümüz Gibi Bakıyoruz’ aslında toplumun ağaca ve tarıma farkındalık uyandırmaması için hayata geçirdiğimiz bir proje. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle bu ağaçları tescilliyoruz. Bu ağaçlar tescillenince kesilmesi ve taşınması yasak hale geliyor. Akhisar bölgesinde tescilleme işlemleri devam eden 224 ağaç var ve bunlar 300 yaş üzeri olan zeytin ağaçları” dedi.

Yerin altını ve üstünü birleştiriyor

Söz konusu projeyi Balıkesir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdullah Soykan’ın da dahil olduğu bir ekiple yürüttüklerini aktaran Yeğenağa, üniversite hocalarının modern teknikler ile ağaçların yaşlarını tespit ettiğini ifade etti. Daha sonra bu ağaçların 360 derece fotoğraflarını çektiklerini ve yerlerini haritada işaretlediklerini açıklayan Yeğenağa, “Bu ağaçların hikayelerini yazıyoruz ve resimleriyle birlikte komilizeytinyagi.com.tr’de dijital bir deneyim yaşatmaya çalışıyoruz. Öte yandan Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Doç. Dr. Çetin Şenkul ile de toprak yapısına bakıyoruz. Yapılan çalışmalar sonucunda bu topraklarda 4500 yıl öncesini konuşabiliyoruz. Yerin altını ve üstünü birleştirip bilimin ışığında projemizi yönetiyoruz” diye konuştu.

Projelerle bölge halkına destek veriyor

Salgının etkisiyle projenin zaman planında yavaşlamaya gittiklerini ileten Yeğenağa, şu anda normale döndüklerini çalışmaların Manisa’da tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi. Projelerine farklı birçok kuruluşun destek vermek istediğini ifade eden Yeğenağa, projeyi zeytin ağaçları üzerinde tüm Türkiye’ye yaymak istediklerini aktardı. Türkiye’de yaklaşık 184 milyon zeytin ağacının bulunduğunu açıklayan Yeğenağa, 300 yaş ve üzeri anıt ağaç sayısını tespit etmenin biraz zaman alacağını belirtti. Tescil işleminin tamamlanmasının ardından bir gastro turizm projesi ile bölge halkına destek olmayı hedeflediklerini ileten Yeğenağa, “Yine proje kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kadınlara ve genç yaştaki çiftçilere doğru su ve gübrenin yanı sıra doğru ilaçlama ile verimliliğin artırılması eğitimleri vereceğiz. Ayrıca TEMA ile yapmayı planladığımız projemizde çocuklara erken yaşlarda zeytini ve zeytinyağının önemini anlatarak, bu alandaki bilinci artırmak istiyoruz. Bu konuda ilgili bakanlıkların desteğini almayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

“1100 yaşındaki ağaçtan 300 kilo zeytin elde ettik”

Anıt ağaç projesi kapsamında geçen sezon 400 yaşın üzerindeki ağaçlardan 1.8 ton yağ elde ettiklerini belirten Turgut Yeğenağa, bu yağlardan sınırlı sayıda 3600 adet premium bir ürünleri olduğunu belirtti. Bunun ticari bir amaç için değil, farkındalık yaratmak için üretildiğini vurgulayan Yeğenağa, “Elde ettiğimiz yağ meyvemsiliği çok yüksek ve lezzetli bir yağ. Bu sene de bu özel yağın üretimine devam etmek istiyoruz. Bunu talep eden müşterilerimiz var. Bizim burada dikkatini çekmek istediğimiz konu; yaşı büyük ağaçlardı ve bu ağaçlardan özel olarak ürünler topladık. Ağacın yeri, iyi bakım ve yağış verimi etkiliyor. Normal bir ağaç 25 kilo zeytin ile 100 kilo arasında verim verebilirken en yaşlı ağacımız 1100 yaşında ve ondan 300 kilo zeytin elde ettik. Bizi mutlu da eden bu rakam zeytin ağaçlarına gözümüz gibi baktığımızın kanıtıdır” dedi.