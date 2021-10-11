"Komşu"ya daire almaya gitti, inşaat şirketi kurdu

İmam GÜNEŞ / MUĞLA

İnşaat, enerji, teknoloji gibi sektörlerde faaliyet gösteren AB Group Holding’in, Yunanistan’da da AB Group Holding Greece adıyla ikinci bir holdingi var. Holding patronu Muhsin Bayrak’ın Yunanistan’daki girişimi ilginç bir öyküye sahip. Yunanistan’a daire almak için giden Bayrak, ülkedeki inşaat potansiyelini görünce şirket kurmaya karar veriyor. Girişimini kısa sürede sonuçlandıran Bayrak, 2008 yılında başladığı yurtdışı yatırımları serüvenine bugün marina ve enerji yatırımlarıyla da devam ediyor. Yunanistan’daki tüm projelerinde ihtiyaç olan tüm tedarik süreçlerini Türkiye’deki firmalardan temin ettiklerini dile getiren AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, “Yunanistan'a daire satın almaya gitmiştim, bugün o ülkenin önde gelen bir gayrimenkul geliştiricisi oldum. İşlerimizde Türk şirketlerle çalışıyoruz. Yüzde 90 para Türkiye'ye geliyor. Oradaki satışlardan da paranın çoğunu Türkiye'ye getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz” diyor.

6 bin çalışanı var

Yurt içi ve yurt dışında iki holdingle büyümeyi sürdürdüklerinden bahseden Bayrak, “İki holdingin bünyesinde şu anda 25 şirket var. 2022 yılın sonunda iki holdingi birleştirmeyi düşünüyoruz. Hem yurtdışı hem yurt içinde genel anlamda çalışan sayımız 6 binin üzerinde. Tabii bu dönüşümlü olarak değişiyor. Ama önümüzdeki bir sene içinde biz 10 binin üzerine çıkacağız. Türkiye'de 4 binin üzerinde çalışan sayımız var” ifadelerini kullanıyor.

Üç projenin maliyeti 150 milyon dolar

AB Grup Holding olarak Bodrum’da üç tane projeleri olduğunu kaydeden Muhsin Bayrak, bu projelerle ilgili şu bilgileri veriyor: “16 malikaneden oluşan Madnasa Türkbükü, Madnasa Zirve ve Teknoloji Üssü projelerine başladık. Tüm bu projelerin toplam yatırım maliyeti 150 milyon dolar. Madnasa’nın anlamı da milattan önceki Türkbükü'nün ismi. Eskiyle yeniyi birleştirdik. Böyle bir isim ortaya çıktı. Ülkemize yazılım alanında insan kaynağı yetiştirecek olan Teknoloji Üssü 40 milyon dolara mal olacak. Fulya’da 89 daire, Ortaköy'deki de 28 daire olmak üzere İstanbul’da da iki tane projemiz var.”

Kripto parayla daire sattı

Holding bünyesindeki yeni şirketlerden biri de ABStocks. Bu şirketle kripto para alanına ABGCoin adıyla giriş yaptıklarını aktaran Bayrak, dünyada ilk kez bir kripto paranın holding sermayesi ile desteklendiğini vurguluyor. Yılbaşında ABStocks’u globale taşıyacaklarının altını çizen Bayrak, “AB Grup Holding Greece'e entegre ederek ilk adımı Avrupa'da atacağız. Ondan sonraki aşamada Amerika'ya kadar götüreceğiz. Dünyada kripto vergisini veren tek grubuz. Şimdiye kadar 4 milyon TL'nin üstünde ABGCoin’in vergisini ödedik. İki ay kadar bir sürede yaklaşık 4 milyon TL vergi ödedik. Yani burada devletimiz adına da bir hak kaybı olmuyor. İstanbul'daki bir projemizden AB Yaşam Evleri'nden ilk kez ‘ABGCoin’ ile daire satışı yaptık. Sistemi de denemiş olduk. Diğer yandan Türkler şu anda dünyadaki bütün kripto paraları alabiliyor. Kendi kripto paramızı şu anda dövizle satamıyoruz. Bu çok büyük bir eksiklik. Bizim burada amacımız kendi kripto paramızı yurt dışındaki insanlara satıp Türkiye'ye döviz getirmek” diyor.

İnşaatta hammadde fiyatları yükseldi, fırsatçılar ortaya çıktı

Hammaddede maliyetler kısa sürede aşırı yükselmesinden dolayı fırsatçıların ortaya çıktığını ifade eden Muhsin Bayrak, şunları söylüyor: “Rekabet fazla olmasa altından kalkamayız. Türkiye'de inşaat malzemelerindeki artış son 1 yıl içinde yüzde 116 oldu. Bu oran Yunanistan’da 57, İtalya’da ise yüzde 48. Nedeni hem dövizdeki artış hem pandemi, hem de maalesef fırsatçılık. Bazı ürün gruplarında ihracata ağırlık verildiği için iç piyasayı unuttular. İnşaat sektörü 200 alt sektörü besleyen lokomotif bir sektör. Biz en tepede olduğumuz ve üretim yaptığımız için, bu 200 alt sektördeki bütün hareketlilik bize yansıyor ve toplamda ciddi anlamda bir fiyat ortaya çıkıyor. Dünyaya bakıldığı zaman ülke olarak çok iyi bir durumdayız ama biz gücümüzü görmüyoruz. Özel sektör kontağı kapattığı zaman o ülke bitmiş demektir. Türkiye’de özel sektör çok güçlü.”

ABD Başkan Yardımcısı’nın evini satın aldı

Hem Türkiye’nin hem de grubun uluslararası alandaki gücünü pekiştirmesi için bu yıl ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in evini açık artırmada satın alan Muhsin Bayrak, “Bu yatırımı yaptım ülke ve grup imajı için yaptım. Bu yatırımımız dünya medyasında oldukça ses getirdi. Financial Times ‘Türkler teknoloji üsleri kuruyor’ başlıklı bir haber yaptı. Bu gibi gelişmeler her şeyden önce ülkemiz adına gurur verici” diyor.