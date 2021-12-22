Komtaş, ABD merkezli analitik teknoloji şirketi Starburst’un global ağına dahil oldu

32 yıldır veri ve analitik alanında çözümler sunan teknoloji ve danışmanlık şirketi Komtaş, ABD merkezli global analitik teknoloji şirketi Starburst ile gücünü birleştirerek analitik veri yönetimi çözümlerine en yeni teknolojileri kazandırdığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Komtaş Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Çomak, “Köklü deneyimimizi yenilikçi yüzümüzle birleştirerek şirketlere dijital dönüşüm ve danışmanlık hizmeti sunan bir şirket olarak, yeni iş birlikleriyle konumumuzu güçlendiriyoruz. Bu kapsamda Starburst ile el sıkışarak şirketlere sunduğumuz veri yönetimi çözümlerini genişleteceğiz. Starburst’un şirketlerin tüm veriler üzerinde doğru ve hızlı karar almasını destekleyen ileri teknolojilerini çözümlerimiz arasına katacağız. Starburst'ü destekleyen teknoloji ve çözüm sağlayıcıların ortak programı Starburst Orbit'e dahil olarak uçtan uca veri ve analitik çözümlerimize en yeni bir yaklaşım kazandıracağız. Bankacılık, sigorta, perakende, telekomünikasyon gibi çok sayıda sektörle buluşturduğumuz çözüm yelpazemizi genişleterek Türkiye'de giderek büyüyen pazarın geleceğini şekillendireceğiz.” dedi.

"Şirketlere veriye dayalı karar alma yeteneği kazandıracak"

Dijitalleşme ile giderek artan verilerin analitik yönetimini de karmaşıklaştırdığını, bu sürecin şirketlerin gelecek stratejilerini tehlike altına attığını belirten Yüksel Çomak, “Veri ve analitik ekseninde uçtan uca hizmet sağlayan bir şirket olarak Starbust iş birliği ile Türk şirketlere daha hızlı, veriye dayalı kararlar alma yeteneği kazandıracağız. Starburst’un veri ağı analitik motoru hizmetlerini de müşteri portföyümüze sunacağız. İş birliğimizin ilk örneği Türkiye’nin önde gelen bankalarından ING Türkiye tarafından kullanılıyor.” diye ifade etti.

B2Press’in katkılarıyla...