Komtaş, BI Technology'i bünyesine kattı

Komtaş, iş zekası çözümleri sunan teknoloji şirketi BI Technology'nin yüzde 100 hissesini devraldığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Komtaş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Yüksel Çomak, “İş dünyasının değişen koşulları ve günümüzün ihtiyaçları göz önüne alındığında, dijital dönüşümü veri ve analitik ekseninde yönetmek isteyen şirketlerin artık uçtan uca tüm hizmetleri tek noktadan temin etmeyi tercih ettiğini görüyoruz. Bu noktada iş zekası alanında 20 yılın üzerinde saha deneyimi bulunan BI Technology, Komtaş ekosisteminde yer alan veri, analitik ve yapay zeka çözümlerinin tamamlayıcı bir parçası olarak, tamamen son kullanıcı arayüzlerine odaklı bir deneyimle pazara çıkıyor. BI Technology’nin Komtaş ekosistemine katılması; ağırlıklı finans, güvenlik, sigorta, sağlık, perakende, üretim, telekomünikasyon, medya, kamu, ulaşım ve BT sektörlerindeki müşterilerimize daha güçlü bir ekiple ve bütünsel bir yaklaşımla hizmet sunulmasının önünü açacak.” dedi.

BI Technology Yönetim Kurulu Başkanı Ruhver Barengi ise, “Kuruluşumuzdan bu yana pazarda oluşturduğumuz iş ortakları ekosistemiyle birlikte hareket ediyoruz. Komtaş’ın DNA’sına çok uygun olan bu çalışma şekli, aynı zamanda operasyonel ve stratejik anlamda da tamamlayıcı olacak." ifadesini kullandı.