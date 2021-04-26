Komtaş, veri şirketi Bi Strateji’yi satın alıyor

Kerim ÜLKER

Veri ve analitik alanında uçtan uca teknoloji, yazılım ve çözümler geliştiren Türk şirketi Komtaş, Bi Strateji Yazılım adlı firmayı satın alıyor. Google Cloud'un Türkiye'deki ilk ve tek yetkili eğitim merkezi olan Komtaş, satın alma süreci için resmi kurumlara başvurusunu yaptı. Onaylar alınır, anlaşma tamamlanırsa, Bi Strateji’nin yüzde 100 hissesi Komtaş’a geçecek.

KAMU KURUMLARI İLE DE ÇALIŞIYOR

İş Zekâsı, Veri ve Analitik gibi alanlarda çalışan Komtaş’ın almak istediği Bi Strateji, ise sektöründe 20 yıllık bir birikime sahip.

Komtaş ise Finansal ve İşletme Yönetimi Çözümleri sağlamak için 1989 yılında kuruldu. 100’den fazla çalışanı olan Komtaş Akbank, Garanti Bankası, Denizbank, Ziraat Bankası, Odea Bank gibi finans kuruluşlarının yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Hava Yolları, MASAK, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının da olduğu 30’dan fazla şirketle çalışıyor.