Konaklamada bir ilkin hayata geçtiği Orta Asya projesinde Türk imzası

Kırgızistan konaklama sektörünün yeni yatırımı, Marq Group öncülüğünde, N Group ve Wyndham Hotels & Resorts imzasını taşıyan 'Wyndham Bishkek Residence' basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıda N Group Genel Müdürü Ruslan Isakov, Wyndham CIS Direktörü Sergey Egorov ve Marq Group Başkanı Emrah Dalkaya katıldı.

"Yükselen pazar, güçlü yatırım fırsatı"

Toplantının açılış konuşmasını yapan N Group Genel Müdürü Ruslan Isakov, Kırgızistan’ın büyüyen ekonomisine ve artan konaklama ihtiyacına dikkat çekti ve projenin güçlü bir yatırım fırsatı sunduğunu vurguladı.

N Group ve Wyndham ortaklığında Issık Göl’de ikinci bir büyük projeyi de birlikte geliştireceklerini açıklayan Isakov, bu yeni yatırımın Kırgızistan turizminde bir dönüm noktası olacağını ve sektörde pek çok ilki barındıracak yenilikçi bir konsepte sahip olacağını ifade etti.

"Projenin 2027'de tamamlanması planlanıyor"

Projenin satış ve pazarlama süreçlerini yönetecek Marq Group Başkanı Emrah Dalkaya, Wyndham Residence Bishkek’in 9 katlı ve 120 oda olarak inşa edileceğini, 2027 sonunda tamamlanmasının planladığını açıkladı. Dalkaya, projede suit oda seçeneklerinin olacağını ve otel hizmetleriyle ev konforunu sağlayan service apartments anlayışıyla işletileceğini kaydetti.

Proje'nin Orta Asya’nın ilk 'Service Apartments'ı olma özelliği taşıdığının altını çizen Dalkaya, avantajlı fiyatlama modelinin projeyi cazip kıldığını ve Wyndham Bishkek Residence yatırımcılarının dünya genelinde 9.000’den fazla otelde özel indirimlerden ve VIP hizmetlerden yararlanmasına fırsat veren Wyndham Owner Card sahibi olacağını duyurdu.

"Proje yatırımcılarına güvenli ve sürdürülebilir bir model sunacak"

Wyndham Hotels & Resorts’un CIS Bölge Direktörü Sergey Egorov, Wyndham Bishkek Residence’in, küresel markanın Kırgızistan’daki ilk Service Apartments projesi olduğunu belirtti ve ekledi: “Wyndham’ın denetiminde uluslararası standartlarda işletilecek olan Wyndham Residence Bishkek, yüksek hizmet kalitesi ve profesyonel işletme yönetimiyle yatırımcılarına güvenli ve sürdürülebilir bir model sunacak. Ayrıca projenin tüm satış ve pazarlama süreçlerini hem Wyndham hem de N Group adına Marq Group üstlenecek” diyerek sözlerini bitirdi.