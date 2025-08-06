Konkordato başvurusu yaptı! İzmirli plastik devi mali krizi aşamadı

İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş., ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verirken bu süre zarfında şirketin mali durumunun detaylı olarak incelenmesi amacıyla üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirdi.

Mahkeme, alacaklıların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde konkordato sürecine itirazda bulunabileceğini bildirdi. Davanın duruşması 24 Ekim 2025 tarihinde görülecek.

İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş. hakkında

2014 yılında kurulan İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş., elektrik-elektronik, otomotiv, beyaz eşya, enerji, sağlık ve inşaat sektörlerine yönelik fonksiyonel mühendislik plastikleri üretiyor.

17.500 ton yıllık üretim kapasitesi, 5 adet seri ve 3 adet laboratuvar tipi ekstrudere sahip olan şirket, 37’si Ar-Ge personeli olmak üzere toplam 128 çalışana sahip.