Konkordato talebinde bulunan ortak açıklama yaptı

13 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Açıklamada, şirket iç meselesi olarak ortaklar arasında yaşanan uyuşmazlıkların doğrudan ve dolaylı olarak basına aksettirilmesinin üzüntü verici olduğu ifade edildi.

Kafkas’ın 90 yıllık bir aile şirketi olduğu belirtilirken, “Müvekkillerim yaşanan olayların aile arasında çözülmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu sebeple polemiğe sebep olmamak için ortaklar arasındaki uyuşmazlıkla alakalı bir açıklama yapmanın yerine olacağına karar vermiştir. Müvekkillerim Kafkas Pasta Şekerleme A.Ş.’nin genel kurulunda kısa vadede ödenmesi gereken borçları olduğunu, alternatif finansman sağlanması gerektiğini belirtmiş olsalar da diğer ortaklarca herhangi bir önlem alınmamıştır. Müvekkillerim insiyatif almışlar ve taşın altına elini koyarak Kafkas Pasta Şekerleme A.Ş.’nin 90 yıldır destek veren tedarikçilerini ve çalışanlarının menfaatlerini düşünerek Kanun’un kendisine tanımış olduğu hakkı kullanmış şahsı (İnci İnhal) ve şirket (Kafkas Pasta Şekerleme A.Ş.) adına konkordato talebinde bulunmuştur. An itibariyle konkordato komiserimiz Şükrü Çalışkan’ın da yönlendirmeleriyle ve tüm ortakların katılımıyla Kafkas Pasta Şekerleme A.Ş. faaliyetlerinde hiçbir aksama olmaksızın başarılı bir şekilde devam etmektedir. Devam etmekte olan konkordato sürecinin tedarikçilerimizin ve saygı değer müşterilerimizin destekleriyle kısa süre içerisinde nihayete ereceğini, bu süreçte çıkan asılsız haberlere itibar edilmemesi hususunu kamuoyuna duyururuz” denildi.