Konkordato talep etmişti! 40 yıllık tekstil devi için karar belli oldu

Türkiye'nin 40 yıllık tekstil devi Sateks, 2024 yılında başlattığı konkordato sürecini sonlandırdı. İplik boyama sektöründe faaliyet gösteren şirketin 3 aylık geçici mühlet süresi, mahkeme kararıyla 2 ay daha uzatılmıştı.

Mahkeme talebi reddetti

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talebini reddederek, "borca batık olmadığından iflas kararı verilmesine yer olmadığına" karar verdi.

Karar metninde, "Davalıya verilen kesin mühletin sonuçlarının kendiliğinden sona erdiğinin ve mahkememizce alınan tedbirlerin kaldırıldığının açıklanmasına, konkordato komiseri Atilla Aksu’nun görevinin sonlandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Aylık 600 ton üretim kapasitesine sahip olan Sateks, yıllık 4800 ton üretim yaparak tekstil ürünleri ile dikkat çekiyor. Şirket, iç piyasada fason üretim ve doğrudan satışlarının yanı sıra, yurt dışına yaptığı ihracatla da Türk ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Şu anda İngiltere, Almanya, İtalya, Hong-Kong ve Bulgaristan gibi ülkelere ihracat yapmaya devam etmektedir.