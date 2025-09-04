Baro Başkanı, avukat Mustafa Aladağ: Mal kaçırmanın önüne geçilmeli

Konkordatoda mal kaçırmanın önüne geçilmeli
Konkordato uzmanı, eski Konya Baro Başkanı, avukat Mustafa Aladağ, DÜNYA’ya yaptığı değerlendirmede, masraflara dikkat çekerek, “Konkordatoya gidecek firmanın cebinde en az bir milyon lira olmalı” dedi.
Recep ERÇİN
Bağımsız denetim kuruluşlarının verdikleri güvence raporlarından sorumlu olması gerektiğini belirten Aladağ, “Yeni tasarıda kısmen konkordato komiserine bunları araştırma yükümlülüğü getirildi; gerçeklerle raporlar uyumlu mu diye” ifadelerini kullandı. Konkordato ilan edecek firma sahiplerinin aylar önceden borç-alacak ayarlamasına başladığını bir anlamda mal kaçırıldığını dile getiren Aladağ, bunun önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.
Küçük alacaklı muamması
“Konkordato her zaman alacaklının aleyhinedir” ifadesini kullanan Aladağ, “Konkordatoda küçük alacaklılarla ilgili düzenleme var ama küçük alacaklı oranı yazmıyor bir muamma var. Öte yandan geçici mühlet bitti, kesin mühlete geçildi. Hakim de onayladı. Ama borçlar ödenmedi ne yapacağız? Konkordatonun resen feshedilmesi lazım. Ama alacaklı gidip iptal için başvurmadan olmuyor. Kimse pek bilmiyor ama ‘iflas içi çalışma’ diye gevşek bir müessese daha var; hiçbir maliyeti yok, konkordatodan daha iyi” bilgilerini paylaştı.
Şirketi için konkordato talep edecek işletme sahiplerinin kendi üzerlerinde mülk varsa kendileri için de bireysel konkordato alması gerektiğini, aksi halde hacze uğrama durumunun gündeme geleceğini anlatan Aladağ, öte yandan küçük yerlerde konkordato kararı almanın daha zor olduğunu bu yüzden firmaların metropolleri tercih etmeye başladığını bildirdi. Mustafa Aladağ, taslakta öngörülen düzenleme ile bir takım suistimallerin önüne geçilebileceğini ancak bütün yaralara merhem olamayacağını not etti.