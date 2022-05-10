Konkordatodan yatırım atağına kalktı

Yener KARADENİZ

Erkek giyim markası Lufian, 2020’nin başında girdiği konkordato sürecinden çıktı. 30 milyon TL’lik borcu 9 taksitle yapılandıran firma, yeni yatırımlar için de düğmeye bastı. Lufian’ı konkordato sürecine getiren gelişmeler ve bundan sonraki hedefl eri ile ilgili DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Lufian Yönetim Kurulu Başkanı Emin Gümüştepe, önümüzdeki 3 yılda Diyarbakır’da 30 milyon dolarlık fabrika yatırımı, ayrıca 85’i yurtdışında olmak üzere 183 yeni mağaza açmayı planladıklarını söyledi. 2005’te dünyaca bilinen bir marka olma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Gümüştepe, “Bugün, 102’si Türkiye’de olmak üzere tüm dünyada toplamda 117 mağazaya ulaşmış durumdayız. Pandemi sürecinde, konkordato sürecine girdik. 2020’nin ilk aylarında kapanmanın da etkisiyle nakit akışı problemi yaşamaya başladık. Markayı korumak ve ileriki dönemlerde daha sağlıklı ve güçlü bir finansal yapı ile faaliyetlerine devam etmek adına konkordato kararı aldık. Zaman bize haklı olduğumuzu gösterdi ve bu süreçten çok daha güçlenerek ve büyüyerek çıkma imkanı bulduk” dedi.

2021'de 10 mağaza açtı

Bu yılın ilk çeyreğinde konkordato süreçlerinin sona erdiğini aktaran Gümüştepe, bu dönemde franchise’ların sıkıntı yaşamaması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Gümüştepe, “Şirketin reel borcu konkordato aldığımızda yaklaşık 30 milyon liraydı. 9 taksitle kapatılacak şekilde karar verildi. Bu şekilde kredi kullanmadan yapılandırdığımız ödemelerimizi yapıyoruz. Banka borçlarımızı da aynı süreçte kapatıp bitiriyoruz” açıklamasını yaptı.

2021’de 10 yeni mağaza açtıklarını belirten Gümüştepe, “Önümüzdeki 3 yıl içerisinde de yurtiçinde 200, yurtdışında 100 mağazaya ulaşma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Avrupa pazarı öncelikli hedefl erimiz arasında. Orta vadede Avrupa pazarında sektördeki en büyük Türk markası olmayı hedefl iyoruz. Şu anda Hollanda pazarında aktif olarak yer alıyoruz. Almanya, Fransa ve İngiltere’de mağazalaşma süreçlerimizi başlattık, çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"E-ticarette yurtdışı pazaryerleri ile ortak çalışmalar yürütüyoruz"

Gelişmekte olan pazarlarda mağazaları bulunduğunu belirten Gümüştepe, "Azerbeycan, Tunus, Cezayir, Kırgızistan, Irak, Özbekistan faaliyet gösterdiğimiz ülkeler. Yakın zamanda Gürcistan’da mağaza açacağız. Diğer taraftan e-ticaret konusunda da yurtdışındaki pazaryerleri ile ortak yürüttüğümüz çalışmalar mevcut” dedi.

"Dış giyim üretimini yurtiçinde yapacak"

Üretim kapasitesini artırmayı da planladıklarını belirten Gümüştepe, “Yakın zamana kadar özellikle dış giyim tarafında üretimin büyük bir kısmını yurtdışında yapıyorduk. Bunu yurtiçine kaydırma kararını aldık. Diyarbakır’da mont ve kaban üretim tesisi kurduk. 3 yıl içinde 30 milyon dolar civarında bir yatırım yaparak 2 bin kişiye istihdam sağlama hedefimiz var. Diyarbakır’da 42 bin metrekarelik bir alanımız mevcut. Şu anda 6 bin metrekaresinde üretime başladık ve ilk etapta 150 kişi işe aldık. İlk altı ayda bu sayıyı 450’ye çıkaracağız. Sonraki altı ayda da bir 450 kişi daha işe alma hedefimiz var. Dış giyim olarak 400 bin adet yıllık üretim hedefimiz var. 3 yılın sonunda ise 1 milyon adetlik bir dış giyim, buna ek olarak 12 milyon civarında da diğer ürün gruplarında kendi bünyemizde üretim gerçekleştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

1 milyar TL'nin üzerinde ciro hedefliyor

Bu yıl yüzde 200 büyüme hedefi bulunan Lufian, 1 milyar TL’nin üzerinde ciro hedefl iyor. Emin Gümüştepe, bu hedef ile ilgili şöyle konuştu: “Yılın ilk 4 ayına baktığımızda bu hedefl erin üzerinde bir büyüme ile ilerlediğimizi söylemek mümkün. Geçtiğimiz yıl mağaza kanalında cirosal anlamda yüzde 94 büyüme sağlanırken, bu büyüme oranı adet bazında yüzde 60’a ulaştı. Şu anda enfl asyon baskısı da göz önüne alındığında ciro bazında büyümeden daha önemli olan adet bazında büyüme. 2019 ile bugünü karşılaştırdığımızda adet bazında büyümemiz yüzde 300 civarında.”