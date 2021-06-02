Kontek, enerjinin her dalında faaliyet gösteriyor

Ahmet USMAN

İZMİR - Çeyrek asrı aşkın süredir Türkiye’nin her yerinde ve yurt dışında birçok ülkede enerji verimliliği ve taahhüt projeleri hayata geçiren Kontek Enerji, büyümesini sürdürüyor. Firma, geçen yıl 40 milyon Euro olan grup şirketlerinin konsolide cirosunu, bu yıl 50 milyon Euro’ya çıkarmayı hedefliyor.

İş ortakları, bayileri, 100’ü aşan çalışanı ve 6 farklı disipline sahip mühendislik birimleri ile enerji verimliliği, tasarrufu ve yenilenebilir enerji üretimi için çalıştıklarını söyleyen Kontek Enerji İcra Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, “Bizim en belirgin özelliğimiz, Enerji ve Ötesi mottomuzdan aldığımız ilhamla, geleceği öngörüp, hızlı değişim yapabilmek. Bir diğer özelliğimiz de vermiş olduğumuz 360 derece mühendislik hizmeti. Tasarım, kalite kontrol, iş güvenliği, finans ve mühendislik alanlarının hepsinde büyük bir titizlikle çalışıyor, birlikte yola çıktığımız işletmeler için en faydalı yolu buluyoruz” dedi.

Yenilenebilir enerji ile özkayanağını

5 yılda 3 kat artırdı

Kontek’in yenilenebilir enerji sektörüne girmesi ile birlikte öz kaynaklarını son 5 yılda 3 kat arttırdığını belirten Özdemir, “Grup şirketlerimizin 2020 toplam konsolide cirosu yaklaşık 40 milyon Euro’yu buldu. 2021 hedefimiz ise 50 milyon Euro. 2021’e yeniliklerle, stratejik hedeflerle ve umutlarla başladık. Solar birimimiz ile 2021’in henüz ilk yarısında 13 proje tamamlayarak 2020’nin tamamına oranla yüzde 30 büyüme yakaladık. Katıldığımız ilk YEKA-3 ihalesinde 11 firma arasından 15 MW’lık olan ama muhtemelen 25 MWp’ye kadar çıkabilecek olan Adıyaman-2 GES açık eksiltme yarışmasını kazandık. Yeni Konar Solar Alliance partnerliklerimizi kurarak mesken, ticari ve endüstriyel tesislerde çatı güneş enerjisi projelerimizi Kontek/Konar kalitesi ve garantisi ile Türkiye’nin dört bir yanına taşımayı hedefliyoruz. Pandemi dönemini dijital projelere ağırlık vererek de değerlendirdik. 2021’nin diğer yarısı için de oldukça heyecanlıyız” diye konuştu.

Bu yıl GES’e 30 milyon Euro’luk yatırım planlıyor

26 yıl boyunca birçok projeye imza attıklarını anlatan Özdemir, “Rexam Fabrikası’nda dakikada 2 bin metal içecek kutusunun üretimini sağlayacak otomasyon ve motor kontrol sistemleri kurduk. Osmangazi Köprüsü’nün ayaklarının titizlikle batırılması (keson batırma) operasyonunu gerçekleştirdik. Şişecam-Trakya Cam, Paşabahçe, Limak, Akfen, Eczacıbaşı, Harran Üniversitesi, Daikin, Netlog, Mars Lojistik, Kipaş, Uçak Tekstil, Irmak Oto Soğuk Hava Depoları, Turkcell, Kocaer, JTI gibi kuruluşların güneş enerjisi santrallerini kurduk. 14.040MWp’lik Baltech Projesi’nin tamamladık. Limak Enerji’nin 16.34 MWp’lık Apa Projesi’nde üretim başladı. Kontek’in kendisinin yatırımcısı olduğu toplam 30 MWp büyüklüğünde sahaları, enerji üretimine devam ediyor. YEKA-3 Adıyaman GES projemiz ile yaklaşık 25 MWp büyüklüğe sahip olacağı planlanan güneş enerjisi yatırımımızı profilimize eklemek için heyecanlanıyoruz” dedi.

Bu yıl GES projelerine toplam 30 milyon Euro’luk yatırım planladıklarını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu: “Organik olarak iş geliştirme hedefinde bir firma olarak sektörel gelişimleri takip edip, iş modellerine yatırım yapıyoruz. 2019’da iştirakimiz ile kurulan Loggma Yazılım A.Ş ile, yapay zekâ algoritmaları kullanarak güneş enerjisi santrallerinde performans arttırıcı çözümler sunan Solarify ve Enerify ürünlerini geliştiriyor, dijitalizasyon, yapay zeka ve yazılıma yatırım yapmaya devam ediyoruz. Firmalarımıza ve müşterilerimize büyük fayda sunabileceğimiz bu tarz yatırımlara devam etmeyi planlıyoruz.”

Endsütri 4.0 yatırımlarını artıracak

Önümüzdeki dönemde hibrit saha projeleri, çatı GES projeleri ve YEKA projelerine odaklanacaklarını vurgulayan Özdemir, “Yeni Konar Solar Alliance partnerliklerimizi kurarak mesken, ticari ve endüstriyel tesislerde çatı güneş enerjisi projelerimizi partnerlerimizle birlikte Kontek/Konar kalitesi ve garantisi ile Türkiye’nin dört bir yanına taşıyacağız. Aynı zamanda Solarify ve Enerify ile Endüstri 4.0’da dijitalleşmeye verdiğimiz önemi ve yatırımı daha da arttırmayı hedefliyoruz. Faaliyetlerimizin şu an için yüzde 15’i yurt dışında gerçekleşiyor. Ancak yurt dışındaki teknolojik gelişmeleri ve pazarı takip edip, sektörel fuarlara katılarak içinde bulunduğumuz iş birlikleri ile bu oranı orta vadede yüzde 30’a, uzun vadede ise yüzde 50’ye çıkartmayı hedefliyoruz. İsviçre merkezli yurt dışı yapılanması ile Avrupa ve MENA bölgelerinde çalışmalar yürüteceğiz. Güneş enerjisi, son zamanlarda oldukça yüksek ivme kazanan bir sektör. Bu konuda en doğru yatırımlarla yurt dışında da potansiyelimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.