Kontrolmatik, 3.6 milyon euroluk iş aldı

02 Kasım 2020

Kontrolmatik Teknoloji, Aksa Enerji'ye verdiği 3.6 milyon euroluk anahtar teslim proje teklifinin kabul edildiğini duyurdu. Şirket, sözleşme görüşmelerinin sonuçlarını paylaşacağını açıkladı.

Kontrolmatik Teknoloji'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şirketimizin, Aksa Enerji Üretim A.Ş.' ne ait, Antalya'da kurulu ve Özbekistan Taşkent'e Taşınacak olan toplam 240MW büyüklüğündeki Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali için "110 kV Substation; Kontrol ve Koruma Sistemi, Haberleşme Sistemi, Elektrik ve Mekanik Ekipmanları, Mühendislik, Kurulum Test ve Devreye Alma dahil Anahtar Teslim İşleri" kapsamında Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ne verdiği vergiler hariç 3.650.000 Euro tutarındaki teklif kabul edilmiş olup sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."