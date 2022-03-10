Kontrolmatik, ABD’de yeni şirket kurdu

Kontrolmatik, daha önce duyurduğu yüzde 100 bağlı ortaklığı Kontrolmatik Technologies Inc. adlı şirketin kuruluşunu tamamladı.

Konuya ilişkin Kontrolmatik’ten Kamayu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruda, “07.02.2022 tarihli paylaşımımızda, ‘Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışmalar yürütmek üzere, Amerika Birleşik Devletlerinde %100 Bağlı ortaklığımız şeklinde, Kontrolmatik Technologies Inc. unvanıyla, 250.000.-USD başlangıç sermayeli bir şirket kurulmasına karar verildiğini duyurmuştuk.’ Söz konusu şirket ‘Kontrolmatik Technologies Inc.’ unvanıyla kurulmuştur. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.” denildi.