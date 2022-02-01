Kontrolmatik, enerji depolama fabrikası kurdu

Erkan ÇAKAN

Kontrolmatik Teknoloji, lityum demir fosfat batarya hücresi ve enerji depolama sistemleri üretimi için fabrika yatırımı gerçekleştirdi. Ankara Polatlı’da temelleri atılan fabrikanın yılsonunda üretime geçmesi planlanıyor. Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik gelişimine katkı sağladıklarını ifade eden Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, “Enerji depolama sistemleri konusunda faaliyet gösterecek yüzde 100 iştirakle Pomega Enerji Depolama Teknolojileri’ni kurduk. Şirketimizin 2022 yılındaki ilk yatırımını Ankara Polatlı’da hayata geçirdik. Fabrikada lityum demir fosfat (LiFePO4) hücre, batarya modülü ve enerji depolama sistemleri üreterek sektörün artan yoğun talebine cevap vermeyi hedefl iyoruz. Türkiye’nin bu alanda ilk özel sektör yatırımı oldu. Ürettiğimiz ürünler ile yüksek güçte enerji depolama ihtiyacı olan; enerji santralleri, şehir şebekeleri, fabrikalar, ev uygulamaları ve yüksek güç gerektiren iş makinaları, deniz taşıtı ve tren gibi alanlara hitap etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

250 kişi istihdam edilecek

Enerji depolama çözümlerine yönelik ithalatın yıllık yaklaşık 250 milyon doları bulduğunu söyleyen Aslanhan, “Dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayacak bu yatırımımızın ilk fazı 250 MW kapasiteli olacak ve toplamda 3 fazda tamamlanacak. Üç faz tamamlandığında toplam 1000 MW saat kapasiteye ulaşmış olacağız” dedi. Türk ekonomisi ve istihdamı için oldukça önemli bir yatırıma imza attıklarını belirten Aslanhan, fabrikanın sadece ilk fazında 250’e yakın kişinin istihdam edileceğini, tüm fazlar tamamlandığında ise 600 kişiyi bulacağını sözlerine ekledi. Tam kapasiteyle üretime başladığında toplamda yaklaşık 180 milyon dolarlık bir yatırıma ulaşacaklarını ifade eden Aslanhan, “İlk faz bu yılın son çeyreğinde, ikinci faz 2023 yılının son çeyreğinde, son faz ise 2025 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete geçecek” diye konuştu. Ürettikleri hücrelerin sadece şebeke ölçeğindeki enerji depolamada ve enerji santrallerinde kullanılmayacağının altını çizen Aslanhan, “Söz konusu hücreler ev uygulamalarında da kullanılacak. Büyüklük olarak kombi kadar olan ürünler, konutun duvarına takılıyor. Çatıda da güneş panelleri oluyor. Buradan gelen elektrik duvar tipi üniteye bağlanıyor. Gündüz güneş enerjisiyle evin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Gündüz fazla üretilen enerjinin depolanıp gece kullanımı sağlanıyor. Bu sayede karbon salımını azaltan, yeşil ve sürdürülebilir bir sisteme sahip olunuyor” dedi.

"Enerji depolama tesisi için lisans başvurularımızı yaptık"

Enerji depolama sistemlerinin şebekeye kurulup, işletilmesi için lisans almak istediklerini ve bununla ilgili başvurularını ilgili kurumlara ilettiklerini belirten Aslanhan, “Bağlı ortaklıklarımızdan Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş. tarafından, yurt genelinde, müstakil 250 MW bağlantılı ve 1000 MWh kapasiteli elektrik depolama tesisi kurulumu ve 30 yıl süreyle işletimi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvurumuzu gerçekleştirdik. Burada lityum iyon depolama sistemleri kullanacağız” dedi.