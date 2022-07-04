Kontrolmatik, Enwair’in yüzde 50,1 hissesini satın aldı
Kontrolmatik, Enwair Enerji Teknolojileri’nin yüzde 50,1 hissesini 6 milyon 164 bin 718 TL bedel ile satın aldı.
Kontrolmatik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Enwair Enerji Teknolojileri A.Ş'nin yüzde 50,1 hissesini satın aldığını duyurdu.
Açıklamaya göre, satın alma 6 milyon 164 bin 718 TL bedelle gerçekleştirildi. Bu satın almanın Kontrolmatik’in elektro kimya alanındaki Ar-Ge çalışmalarına pozitif katkı sağlaması bekleniyor.
Batarya teknolojileri için anot ve katot malzeme teknolojilerini geliştiren bir Ar-Ge firması olan Enwair, esnek silisyum anotlar, kendi kendini onaran anotlar, lityum zengin katotlar, çeşitli polimer bağlayıcı çözümleri üzerine çalışmalar yapıyor.
1 KOSGEB, 1 TÜBİTAK 1501, 1 Avrupa birliği Era Net projesi tamamlayan şirket, halihazırda 1 TÜBİTAK 1501 ve 1 Avrupa Birliği Horizon projesi yürütüyor.
Öte yandan tescillenmiş 1 adet PCT ve 1 adet TR patenti bulunan Enwair’in 3 adet patent süreci devam ediyor.