Kontrolmatik, Enwair’in yüzde 50,1 hissesini satın aldı

Kontrolmatik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Enwair Enerji Teknolojileri A.Ş'nin yüzde 50,1 hissesini satın aldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, satın alma 6 milyon 164 bin 718 TL bedelle gerçekleştirildi. Bu satın almanın Kontrolmatik’in elektro kimya alanındaki Ar-Ge çalışmalarına pozitif katkı sağlaması bekleniyor.

Batarya teknolojileri için anot ve katot malzeme teknolojilerini geliştiren bir Ar-Ge firması olan Enwair, esnek silisyum anotlar, kendi kendini onaran anotlar, lityum zengin katotlar, çeşitli polimer bağlayıcı çözümleri üzerine çalışmalar yapıyor.

1 KOSGEB, 1 TÜBİTAK 1501, 1 Avrupa birliği Era Net projesi tamamlayan şirket, halihazırda 1 TÜBİTAK 1501 ve 1 Avrupa Birliği Horizon projesi yürütüyor.

Öte yandan tescillenmiş 1 adet PCT ve 1 adet TR patenti bulunan Enwair’in 3 adet patent süreci devam ediyor.