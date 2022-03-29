Kontrolmatik, kayıtlı sermaye tavanını yükseltti

Kontrolmatik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile mevcut kayıtlı sermayesini artırma ve kayıtlı sermaye tavan izni süresini de uzatma kararı aldığını duyurdu.

Kontrolmatik’ten KAP’a yapılan açıklama şöyle:

“Yönetim Kurulumuzun 28.03.2022 tarihli kararıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde,

1.Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

2.Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2022-2026 yılları (5 yıl) süreyle uzatılmasına,

3.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) uyarınca söz konusu değişikliklere

ilişkin esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin işbu kararın (1) numaralı ekinde yer alan şekilde değiştirilmesine,

4.Esas sözleşme değişiklikleri için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,

alınan izinleri müteakiben söz konusu değişikliğin şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına ve gerekli sair işlemlerin tamamlanmasına,

Toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir."