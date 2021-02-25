Kontrolmatik, Özbekistan'da yeni şirket kurdu

Kontrolmatik, bağlı ortaklık şeklinde Controlmatic Tashkent unvanlı şirketi kurdu. Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



"26.11.2020 tarihli açıklamamızda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda,

Özbekistan'da %100 bağlı ortaklık şeklinde Controlmatic Tashkent LLC unvanı ile yeni bir şirket kurulmasına ve bu hususta gerekli iş ve işlemlerin yapılması için şirketimiz genel müdürü Osman Şahin Köşker'in yetkili kılınmasına, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü işlem, ilan ve duyuruların yapılmasına, karar verildiği kamuoyuyla paylaşılmıştı.



Söz konusu %100 bağlı ortaklığımız şeklindeki şirket "KONTROLMATIK TASHKENT" unvanıyla Özbekistan yetkili kurumları tarafından tescil edilerek kurulmuştur."