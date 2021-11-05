Kontrolmatik, SpaceX roketleri ile uydu gönderecek

Kontrolmatik, geliştirdiği nesnelerin interneti test uyduları için 2022 yılında üç adet uydunun yörüngeye gönderilmesine yönelik anlaşma imzaladı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, şirket 2022 yılında üç adet uydunun yörüngeye gönderilmesine yönelik anlaşma imzaladı.

Fırlatmalar Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Falcon 9 roketleri ile gerçekleştirilecek. Fırlatmalar, 2022 yılı üçüncü çeyrekte 1 adet ve 2022 yılı dördüncü çeyrekte 2 adet olmak üzere yapılacak.