Kontrolmatik, yurt dışında iki ihale için teklif verdi

Kontrolmatik, Senegal'de iki farklı proje için teklif sundu. Şirket'ten tekliflere ilişkin KAP'a yapılan açıklamalarda şu bilgiler verildi:



"Manantali Energy Management Company (SOGEM) tarafından düzenlenen, World Bank Group, International Development Association kredili, Manantali II Project / IDA Credit N6033-SN Lot II: Supply, delivery, installation and commissioning of one (1) 225/30 kV- 20 MVA transformer bay in Matam / Senegal İhalesinde en iyi teklif 1.900.000 Euro bedelle şirketimiz tarafından verilmiştir.

İhale sonucunun kesinleşmesi için, düzenleyen firmadan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet gelmesi beklenecektir.



Sürecin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Manantali Energy Management Company (SOGEM) tarafından düzenlenen, World Bank Group, International Development Association kredili, Manantali II Project / IDA Credit N6033-SN, Lot I: Supply, delivery, installation and commissioning of one (1) 225/30 kV- 20 MVA transformer bay in Bakel / Senegal İhalesinde en iyi teklif 1.770.000 Euro bedelle şirketimiz tarafından verilmiştir.

İhale sonucunun kesinleşmesi için, düzenleyen firmadan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet gelmesi beklenecektir.



Sürecin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.