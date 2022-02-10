Kontrolmatik’in bağlı ortaklığından 44 milyon dolarlık kredi sözleşmesi

Kontrolmatik'in yüzde 100 bağlı ortaklığı Pomega Enerji Depolama, 10 yıl vadeli 44 milyon 750 bin dolarlık kredi sözleşmesi imzaladı.

Konuya ilişkin Kontrolmatik’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle: “%100 Bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilecek olan, Lityum İyon (LiFePO4) Batarya Hücresi ve Enerji Depolama Sistemleri yatırımı 1.Faz kapsamında, yatırım kredisi olarak 44.750.000 USD tutarında toplamda 10 yıl vadeli kredi sözleşmesi bugün tarihi itibariyle imzalanmıştır.” denildi.