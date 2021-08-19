Kontrolmatik’in ilk yarı kârı yüzde 393 arttı

Kontrolmatik Teknoloji, bu yılın ilk yarısında yaklaşık 42 milyon 500 bin TL net kâr elde etti. Kurulduğu günden bu yana toplamda 26 farklı ülkede, operasyonel teknolojiler ve endüstriyel yazılım-kontrol sistemleri, IoT sistemleri, güç ve enerji sistemleri üzerine 300’den fazla proje ve uygulama gerçekleştiren Kontrolmatik Teknoloji, bu yılın 6 aylık konselide net dönem karını açıkladı.

2008’den beri yurt içinde ve dışında faaliyetlerine devam eden Kontrolmatik’in 2021 yılı ilk altı aylık net dönem kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 393 artışla 42 milyon 500 bin TL’ye ulaşttı.

“5 yıl sonra çok farklı yerde olacağız”

İlk yarıya ait finansal sonuçları değerlendiren Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, “Bu yılki öncelikli hedeflerimiz arasında; imza attığımız işleri başarıyla sonuçlandırmak, ürün ve hizmet kalitemizi arttırarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak, hizmet verdiğimiz coğrafyalara yeni sektörler eklemek, iş yaptığımız sektörlerdeki yeni teknolojileri takip etmek, şirketimizdeki teknoloji yoğunluğunu arttırmaya çalışmak, yeni ülkelerde projeler hayata geçirmek ve mevcut ciromuzu yukarı taşımak yer alıyor. En büyük hedefimiz ise endüstriyel robotik kodlama, dijital dönüşüm, dijital fabrika, IoT(Nesnelerin İnterneti) gibi konularda ülkemizin ve bölgenin öncü şirketi olmak. Şirketimizi her geçen gün ileriye taşıyacak, iş hacmimizi artıracak yeni ortaklık ve yatırımlarımız ile birlikte büyümeye devam edeceğiz. Kontrolmatik Teknoloji olarak 5 yıl sonra çok farklı yerlerde olacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.