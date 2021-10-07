Kontrolmatik’ten 4,1 milyon dolarlık satış sözleşmesi

Kurulduğu günden bu yana toplamda 26 farklı ülkede, operasyonel teknolojiler ve endüstriyel yazılım-kontrol sistemleri, IoT sistemleri, güç ve enerji sistemleri üzerine 300’den fazla proje ve uygulama gerçekleştiren Kontrolmatik, 4 milyon 150 bin dolarlık bir satış sözleşmesi imzaladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, sözleşme Kontrolmatik’in yabancı bir müşterisi arasında yapıldı.

Açıklamada, “Irak Kalar çelik fabrikası 132/33 kV 2x50 MVA trafo merkezi yapımı işi için toplam bedeli, 4.150.000,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır.” denildi.